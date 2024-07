Donald Trump cuestiona con falsedades la raza de Kamala Harris en encuentro de periodistas negros

CHICAGO (AP) — Donald Trump se presentó el miércoles ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, donde insinuó falsamente que Kamala Harris había engañado a los votantes sobre su raza.

El exmandatario republicano afirmó erróneamente que Harris, la primera mujer negra y de ascendencia asiática que ocupa el cargo de vicepresidenta, se había limitado en el pasado a promocionar sus raíces indias.

“No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere que se le conozca como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?”, dijo Trump durante su intervención en la convención anual del grupo.

Harris es hija de padre jamaicano y madre india, quienes ambos migraron a Estados Unidos. Estudió en la Universidad Howard, una de las universidades históricamente negras más destacadas del país, donde también se afilió a la hermandad históricamente negra Alpha Kappa Alpha. Como senadora de Estados Unidos, Harris fue miembro de la Bancada Negra del Congreso y apoyó la legislación de sus colegas para reforzar los derechos electorales y reformar la policía.

Trump ha lanzado una amplia gama de críticas contra Harris desde que la semana pasada sustituyó al presidente Joe Biden al frente de la probable candidatura presidencial demócrata. A lo largo de su carrera política, el expresidente ha cuestionado repetidamente los antecedentes de oponentes que pertenecen a minorías raciales.

Michael Tyler, el director de comunicaciones de la campaña de Harris, dijo en un comunicado que “la hostilidad que Donald Trump mostró hoy en el escenario es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, a lo largo de su mandato y a lo largo de su campaña para presidente mientras busca recuperar el poder.”

“Trump lanzó ataques personales e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras le fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó”, afirmó Tyler. “Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a Estados Unidos, así que intenta dividirnos”.

Durante su rueda de prensa del miércoles, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre las declaraciones de Trump y respondió con incredulidad, murmurando inicialmente: “Vaya”.

Jean-Pierre, quien es de raza negra, calificó de “repulsivo” lo que dijo Trump: “Es insultante y nadie tiene derecho a decirle a alguien cómo se identifica”.

Trump ha atacado repetidamente a sus oponentes y críticos por motivos de raza. Saltó a la fama en la política republicana propagando falsas teorías de que el presidente Barack Obama, el primer presidente negro del país, no había nacido en Estados Unidos. Esas teorías falsas fueron sólo el principio de los cuestionamientos de Trump a las credenciales y calificaciones de los políticos negros.

La aparición de Trump el miércoles en la reunión anual de periodistas negros se volvió hostil rápidamente, y el expresidente acusó a la entrevistadora Rachel Scott, de ABC News, de darle una “introducción muy grosera” con una dura primera pregunta sobre sus críticas pasadas a la gente negra y a los periodistas negros, su ataque a los fiscales negros que han llevado casos contra él y la cena que tuvo en su club de Florida con un supremacista blanco.

“Creo que es vergonzoso”, dijo Trump. “Vine aquí con buena intención. Amo a la población negra de este país. He hecho mucho por la población negra de este país”.

Trump continuó sus ataques contra la cadena ABC News, sobre la cual ha dicho que no debería organizar el próximo debate presidencial, a pesar de su anterior acuerdo con la campaña de Biden. También calificó varias veces las preguntas de Scott como “desagradables”, una palabra que ya utilizó en el pasado para describir a mujeres, entre ellas Hillary Clinton y Meghan, la duquesa de Sussex.

El candidato republicano también repitió su falsa afirmación de que los inmigrantes que están en el país de manera ilegal están "tomando empleos negros". Cuando Scott le preguntó qué constituía un “empleo negro”, Trump respondió diciendo que “un trabajo negro es cualquiera que tenga un trabajo”, provocando quejidos en la sala.

En un momento dado, afirmó: “He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”.

El público respondió con una mezcla de abucheos y algunos aplausos.

Price informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Aaron Morrison en Nueva York, Gary Fields en Chicago y Will Weissert y Farnoush Amiri en Washington contribuyeron a este despacho.

AP