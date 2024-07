Dos adolescentes chinos ganan el primer oro de los juegos en la competencia de tiro

Por Amlan Chakraborty

Chateauroux, francia, 27 jul (reuters) - huang yuting y sheng lihao, dos adolescentes chinos expertos en redes sociales, ganaron el sábado el primer oro de los juegos olímpicos de parís en la prueba de tiro por equipos mixtos de carabina de aire comprimido a 10 metros.

Los tiradores chinos han conseguido el primer oro de su país en los Juegos más veces que los atletas de cualquier otro deporte, y esa tendencia continuó con el triunfo de Huang y Sheng en el Centro de Tiro de Chateauroux.

Su victoria por 16-12, que aplacó un tardío desafío de la pareja surcoreana formada por Keum Ji-hyeon y Park Ha-jun, garantizó que China siguiera siendo el único país que ha ganado el oro en la prueba por equipos mixtos, introducida en Tokio hace tres años.

"Cuando el equipo de Corea me estaba alcanzando, no le presté demasiada atención porque primero intentaba estabilizarme", dijo Sheng, de 19 años, a la prensa. "Me dije que tenía que hacer lo que debía".

Alexandra Le e Islam Satpayev dieron el bronce a Kazajistán con un 17-5 al superar a la pareja alemana formada por Anna Janssen y Maximilian Ulbrich.

Tres años después de que el equipo chino formado por Yang Qian y Yang Haoran ganara el oro en Tokio, Huang y Sheng superaron la ronda de clasificación por delante de sus competidores coreanos para dar una señal de sus intenciones.

Sin embargo, la lucha por la medalla de oro no fue un camino de rosas, a pesar de la ventaja de 14-8 que consiguieron en el undécimo asalto.

Keum y Park remontaron en los últimos compases y redujeron la diferencia a 14-12, pero la pareja china se impuso al final. (Reporte de Simon Jennings en París; Editado en español por Daniela Desantis)

Reuters