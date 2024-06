Dos encuestas más confirman el pronóstico de debacle del Partido Conservador de Reino Unido

Dos nuevas encuestas publicadas este sábado confirman el pronóstico de debacle del gobernante Partido Conservador británico en las elecciones previstas para el próximo 4 de julio después de que un estudio pronosticara el jueves que el partido ultraderechista Reforma de Nigel Farage superaría a los conservadores.

El estudio de Savanta para 'The Sunday Telegraph' depara a los 'tories' solo 72 escaños y un 21 por ciento de votos, el apoyo más bajo desde 2019. En cambio, el partido de Farage sube tres puntos, hasta el 13 por ciento.

Un segundo estudio de la encuestadora Survation para Best for Britain y publicado por 'The Times' concede también 72 escaños a los conservadores, mientras que el Partido Laborista, favorito, lograría 456 asientos, 262 de diferencia, mayor incluso que la lograda por Tony Blair en las elecciones de 1997. El líder laborista, Keir Starmer, lograría un 46 por ciento de apoyo, dos puntos más que en el anterior estudio.

El Partido Liberal Demócrata obtendría 56 escaños, Reforma lograría siete y Los Verdes, un asiento. El estudio se basa en 2.045 entrevistas realizadas entre el 12 y el 14 de junio.

"Las esperanzas de los candidatos conservadores están siendo hechas añicos encuesta tras encuesta y solo estamos a mitad de campaña", ha apuntado el director de investigación de Savanta, Chris Hopkins. "Existe la sensación de que las cosas podrían empeorar más para los conservadores", ha advertido.

Europa Press