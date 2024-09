Dt ancelotti confía en que vinicius recupere pronto su mejor forma

Por Fernando Kallas

MADRID, 13 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo el viernes que no está preocupado por el estado de forma actual de Vinicius Jr. y espera que el brasileño se recupere rápidamente.

Ancelotti reconoció que Vinicius no está en su mejor momento y subrayó que el atacante necesita apoyo tras las críticas recibidas por su flojo inicio de temporada con el Madrid y sus mediocres actuaciones con Brasil en una victoria por la mínima ante Ecuador y una sorprendente derrota ante Paraguay en la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.

"Vini no está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros. Ha sido determinante en la Supercopa de Europa. No marca como de costumbre, pero no tenemos prisa", dijo el DT italiano.

"El equipo marca y él es importante, siempre da todo lo que puede. Es una cuestión de tiempo. Estoy muy contento con lo que hace porque no puedes tener a todos los jugadores al 100%. Lo importante es que dé todo lo que pueda", agregó antes del choque del Madrid del sábado ante la Real Sociedad.

Ancelotti dijo que tendrá que evaluar el estado físico de Vinicius y de sus compañeros de la selección brasileña Rodrygo y Endrick tras un largo viaje de vuelta de sus compromisos internacionales, con el fin de minimizar los riesgos de lesión, ya que su equipo se prepara para un apretado calendario con siete partidos en las próximas tres semanas.

El defensa David Alaba y los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Aurelien Tchouameni siguen recuperándose de sus lesiones.

"Con la forma en que está construido el calendario, tendremos lesiones, es así, por lo que rotar es algo bueno", señaló.

"Estamos acostumbrados a jugar tantos partidos, pero tenemos que estar atentos a la fatiga de los jugadores para que puedan descansar cuando lo necesiten".

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga con 12 puntos, cuatro más que Madrid, Atlético y Villarreal y cinco por encima del quinto, Girona. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)

Reuters