Dt de selección méxico destaca actitud y preocupa aspecto ofensivo en triunfo ante nueva zelanda

7 sep (Reuters) - El director técnico de la selección de fútbol de México, Javier "Vasco" Aguirre, destacó la actitud que mostró el equipo en el partido que marcó su debut ante Nueva Zelanda, pero reconoció que tienen que mejorar el aspecto ofensivo y ser más agresivos.

México goleó el sábado 3-0 a su similar de Nueva Zelanda en un partido amistoso que marcó la presentación de Aguirre en su tercera etapa al frente del "Tri".

"No me gustó demasiado el juego hacia atrás, demasiado pausado, que no fuimos más agresivos, tenemos que corregir algunas cosas en el aspecto ofensivo, sí hicimos tres goles pudimos hacer seis, no hay que conformarse", dijo Aguirre en conferencia de prensa tras el partido.

"Me gustó la actitud, que no desmayanos, sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo con una gran disposición y actitud", agregó.

El técnico, quien dirigió a México en las Copas del Mundo de 2002 y 2010, reconoció que mostrar un buen funcionamiento en el primer partido iba a ser complicado, pero aseguró que van por buen camino.

"Jugar bien al fútbol hoy era complicado por el ritmo del partido, por el poco entrenamiento, la humedad, el calor, era demasiado pedir. Estamos empezando, al margen del resultado de hoy, creo que vamos por buen camino", apuntó Aguirre.

El siguiente partido de México será el martes cuando enfrente a la selección de Canadá en el estadio AT&T de Arlington, Texas. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

Reuters