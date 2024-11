Dt flick, preocupado por la mala racha del barça sin yamal

BARCELONA, 25 nov (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo el lunes que confía en que el delantero Lamine Yamal volverá pronto de su lesión para reforzar al equipo, que sumó su segundo partido consecutivo sin ganar en LaLiga.

El joven delantero español sigue recuperándose de un esguince de tobillo, pero el equipo de Flick puede volver a la senda de la victoria sin él cuando reciba el martes al Brest francés en la Liga de Campeones.

"Tiene una gran calidad. Controla el balón, crea espacios, se va del rival (...) espero que sea el último partido que se pierda. Ya está mejor. Creo que el sábado será una opción o estará en el banquillo. Ya veremos", dijo el DT en rueda de prensa respecto a la vuelta del atacante en el torneo local.

Tras una notable racha de siete victorias consecutivas iniciada en octubre, el Barça cayó 1-0 ante la Real Sociedad y empató 2-2 en el campo del Celta de Vigo, con Yamal ausente en ambos partidos.

Flick, que se hizo cargo del Barça en mayo, dijo que su joven plantilla necesita aprender a lidiar con la adversidad y que un resultado positivo contra el Brest sería un buen comienzo.

"Es un equipo joven que está en proceso. Para mí, el tema es que debemos aprender de las situaciones que atravesamos. Hay una gran calidad, y hay que demostrarla en el campo. Seguro que mañana haremos un buen partido", agregó.

El defensa Íñigo Martínez respaldó a sus compañeros para superar la ausencia de Yamal.

"Sabemos su importancia. Nos da mucho. Lamine es desequilibrante, hace retroceder la línea del rival, encara, genera mucho miedo (...) es vital e importante", destacó.

"Pero eso no quiere decir que el que salga no esté a la altura. Cualquiera está capacitado. Pero Lamine es Lamine y no le tenemos. No por él ganaremos o perderemos (...) Hay plantilla de sobra", destacó. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)

Reuters