Dt scaloni critica estado de cancha tras triunfo de argentina en copa américa

20 jun (Reuters) - El director técnico de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento con el triunfo en el partido inaugural de la Copa América pero criticó el estado en que se encontraba el césped del estadio Mercedes-Benz de Atlanta, que no permitió que los jugadores mostraran su mejor nivel.

Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez la selección de Argentina, actual campeona del mundo, consiguió el jueves un merecido pero escaso triunfo de 2-0 ante Canadá.

"Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días, lo lamento mucho por el espectáculo, el césped no estaba a la altura de estos jugadores, los parches que tenía la cancha nos hacía el juego mucho más lento, hicimos un partido acorde a cómo estaba el campo de juego y a la complejidad que nos representaba el rival", dijo Scaloni en conferencia de prensa tras el partido.

"El equipo siempre está y siempre responde, la cancha no estaba para los pases entre líneas, los jugadores no estaban seguros para intentar eso, así que tuvimos que tratar de sorprender por afuera. No se puede hacer hincapié en que no jugamos bien porque la cancha no nos daba más opciones", agregó.

Durante el partido, Argentina generó varias opciones de gol. Lionel Messi en tres ocasiones, Ángel Di María, Álvarez y Lautaro Martínez fallaron las oportunidades de gol muy claras que tuvieron.

Scaloni reconoció que la primera prueba que les representó Canadá fue difícil.

"Ganar siempre refuerza un montón de cosas, la prueba fue espectacular, ahora empieza otra Copa América. Jugamos en función de cómo le podemos hacer daño al rival, siempre hacemos eso, en el siguiente partido será lo mismo", apuntó el técnico de 46 años.

En la segunda jornada del Grupo A, Argentina enfrentará el 25 de junio a Chile, mientras que Canadá jugará ante Perú. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

Reuters