Dubois defiende el cinturón IBF contra Joshua ante una multitud en Wembley

El británico Daniel Dubois, nueva estrella del boxeo mundial, y el dos veces campeón del mundo Anthony Joshua se disputan el sábado el cinturón IBF de los pesos pesados ante un multitud récord de 96.000 personas en la catedral del fútbol Wembley.

Por fin se cruzarán las trayectorias de los dos púgiles británicos, citados en el mítico recinto del norte de Londres, a medio camino entre Greenwich y Waftord, los respectivos lugares de nacimiento de Dubois y Joshua.

El enfrentamiento entre las dos figuras del país llega impulsado por una campaña de comunicación masiva en la televisión y en las calles, con 96.000 espectadores en Wembley, una cifra inédita en Gran Bretaña.

En el ring Dubois, de 27 años, intentará conservar el cinturón que consiguió en junio ante Filip Hrgovic. El título es considerado interino porque Oleksandr Usyk decidió no defender su corona.

"Debo conservar este título", señaló en rueda de prensa 'Dinamita'. "Es algo formidable tenerlo, pero debo convertirlo en legítimo en este combate", añadió,

Dubois mostró su poderío ante Joshua en una lejana sesión de entrenamiento, en 2016. Ocho años después lo desafía con un balance de 21 victorias, 20 por KO y dos derrotas.

"Estoy en plena ascensión, tengo el viento a favor", señaló. "Pero ya está bien de palabras, es la hora del combate, estoy preparado y listo para batirme y destruirlo".

- Usyk o Fury en el horizonte -

Enfrente tendrá a un experimentado Joshua, de 34 años, con un balance de 28 victorias, 25 por KO, y tres derrotas, con un palmarés que incluye el oro olímpico en los Juegos de Londres-2012 y dos títulos mundiales en la categoría reina.

Pero su carrera se vio frenada en 2021 cuando perdió sus cinturones ante Usyk, sufriendo una segunda derrota consecutiva en 2022 contra el ucraniano, que se convirtió en el campeón mundial de los títulos unificados.

Ahora Joshua ha recuperado el ritmo, con una serie de cuatro victorias, batiendo entre otros a la estrella del MMA Francis Ngannou.

Ganar el duelo contra Dubois le haría entrar en el club selecto de los tres veces campeones mundiales, con Mohamed Ali y Lennox Lewis.

"Es bueno estar de regreso, estoy preparado a batirme para recordar a todo el mundo de lo que soy capaz", dijo.

El promotor Franck Warren se entusiasma con el espectáculo: "Tenemos un doble campeón del mundo contra el 'new kid on the block' (expresión para describir un nuevo talento). Vamos a asistir a algo especial".

El vencedor del combate podría desafiar el próximo año a Usyk o a Tyson Fury, que se enfrentan el 21 de diciembre en Riad.

jta/chc/pm/mfr

AFP