Duki comienza su gira europea en Madrid: "La gente está muy desesperada por ser conocida, pensarlo no te lleva al éxito"

El artista argentino Duki ha asegurado que "la gente está muy desesperada por ser conocida" y que "pensar en ser famoso" no es el camino para el éxito, según ha agregado en una rueda de prensa con motivo del inicio de la etapa europea de 'A.D.A Tour', que comienza este sábado 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.

"La gente está muy desesperada por ser conocida y pensar en ser famoso no te lleva al éxito. Estar pensando en hacer letras que hagan saltar al público en los boliches, pensar en 'me voy a pegar', 'me voy a comprar la cadena y el auto', te mata. Te come el cerebro", ha explicado el artista para después reconocer que está "sensible" y nervioso por su concierto de este sábado.

Además, ha señalado la competitividad está "matando" la industria musical y ha afeado que si todos los artistas sacan "diez temas por semana", al cabo de dos años la música va a estar "fumada".

"No tiene sentido pensar en el top 1 de Spotify, eso no le da legitimidad a tu música. Tu música no va a ser mejor o peor porque esté el número 1. Es algo que bueno que le gusta a la gente, pero cuando todos los artistas estamos preocupados por ir al estudio y estamos sacando 10 temas por semana, estamos matando la música poco a poco. Las industrias, las marcas, todos se aprovechan y en dos años nos vamos a haber fumado a la música", ha criticado.

En ese sentido, ha asegurado que "las nuevas camadas" de artistas como Quevedo, Tiago PZK o Milo J., que con un tema llegan al éxito, tienen "mucha presión" que puede derivar en incluso depresión.

"¿Cuántos artistas han salido ahora que sacan dos o tres temas, que son súper jóvenes, como el Quevedo, el Milo J. o Tiago PZK, y en un año están tocando para estadios de 40 mil personas? Tienen millones de visitas y tampoco es fácil para ellos. No dicen, que está buenísimo o que está recopada su vida. La mayoría tienen que aguantar presiones, tienen depresión...", ha dicho Duki.

Único artista argentino que ha 'vendido todo' en el bernabéu

El cantante de 'Malbec', cuyo nombre real es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga se convirtió en el único artista argentino que ha colgado el cartel de 'todo vendido' en el estadio madridista, llegando a agotar las 65.000 entradas seis meses antes de la actuación.

"No me considero 'mainstream'. Sí, tengo mucha gente que me sigue, y tal vez si alguien hace un Bernabéu tiene que ser 'mainstream' por la cantidad de gente que va. Al menos en mis canciones, yo trato de hablar desde una perspectiva diferente.. Y si hay algo que disfruto es que mis oyentes se sientan identificados con lo que canto y con lo que llevo adelante", ha asegurado el cantante, que también ha reconocido ser consciente del "hito" que supone este concierto para él.

"mi público español ha agarrado rasgos argentinos"

Duki, quién se siente muy ligado al 'trap' y rap español y que ha colaborado con artistas nacionales como Dano, Omar Montes, Rels B o Quevedo, considera que su público en España ha "agarrado" rasgos argentinos, como la manera de vivir los directos con "la pasión" que caracteriza a un lugar "tan lejano" como Argentina.

"El género urbano en España siempre fue muy enriquecedor. Sabemos que son padres samuráis del rap en habla hispana. Para Argentina siempre fue un punto de inspiración y aprendizaje. A los raperos y traperos españoles, debo conocer a más de la mitad y escucho sus temas. Siempre fue eso, nos alimentamos mucho de la escena urbana de España y hoy en día siento que hay más unión que antes (...) Hay muchos recursos tanto audiovisuales como musicales o de producción, lo artístico acá en España, vuela hasta otro nivel", ha destacado.

Orgulloso argentino

Durante la rueda de prensa, Duki se ha emocionado en varias ocasiones y ha recalcado que "poder llevar la bandera" de Argentina por el mundo, le da la posibilidad de demostrar "que cualquiera puede".

"El argentino en el mundo sale afuera la pelea, lucha y resuelve muy bien. Tenemos esa capacidad resolutiva. Es seguir levantando la bandera. Venimos de Argentina, que supuestamente es el tercer mundo, el fin del mundo, donde supuestamente hay muchas menos posibilidades que en el resto de lugares. Sabemos que siempre afectó, ya sea a nivel económico, la globalización. Allá todo llegaba cinco años más tarde, cuando acá estaban todos con placas de audio y era súper difícil conseguirlo. Empezó a haber estudios recién, en 2017, 2018, no era algo tan normal. Ir afuera es levantar la bandera y decir yo puedo hacerlo", ha explicado el artista, al que se le han saltado las lágrimas cuando su madre, Sandra, ha participado en la presentación.

Su gira europea continúa por Milán, París, Berlín y Londres, y el artista, que ha dejado entrever que un álbum nuevo llegará este mismo año, terminará 2024 protagonizando el Festival Buenos Aires Trap.

"Lo que me trajo acá es mi gente, mi relación con el público. Sigo siendo la misma persona que era, soy la persona más libre del mundo. La gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañan desde que arranqué", ha agradecido.

Europa Press