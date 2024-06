Ecuador anuncia nuevos racionamientos energía eléctrica dos días después de un apagón masivo

Quito (ap) —

Autoridades de Ecuador anunciaron el viernes nuevos racionamientos de energía eléctrica por el cierre temporal de operaciones de una de las principales centrales de generación hidroeléctrica, dos días después de un apagón masivo en todo el país.

El operador Nacional de Electricidad indicó en su cuenta de X, antes Twitter, que debido al incremento de caudales del río Coca y sus afluentes las operaciones de la central Coca Codo Sinclair —una de las más grandes generadoras hidroeléctricas de país— han tenido que parar, a causa de los sedimentos, piedras y troncos que transporta el caudal, que impiden la producción de energía eléctrica.

Las compuertas se cerraron y “es necesario realizar cortes energéticos”, destacó ese organismo y añadió que las empresas distribuidoras de energía elaborarán horarios de los cortes de luz.

La Empresa Eléctrica Quito anunció en su página web que en el caso de la capital los cortes se realizarán entre una y dos horas en algunos sectores, pero están “sujetos a variabilidad o mejora de la situación en tiempo real”. Los racionamientos serán similares en el resto del país.

The Associated Press solicitó un pronunciamiento al ministerio de Energía, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

Ecuador afronta una crisis energética desde el año pasado, en esa ocasión por la falta de lluvias que causaron un déficit de generación de electricidad para cubrir la demanda y que se agudizó en abril, cuando el gobierno impuso cortes del servicio de luz que se en algunas provincias se extendieron hasta 12 horas al día.

Aunque los racionamientos de energía concluyeron en mayo, el martes el país sufrió un apagón masivo el miércoles que el ministro de Energía, Roberto Luque, indicó se debía a un fallo en una línea de transmisión. Se generó una “desconexión en cascada”, indicó, que dejó sin luz a más de 17 millones de ecuatorianos. “Es una muestra más de que el sistema energético está en crisis”, admitió.

Ecuador consume un promedio diario de 4.570 megavatios, de los que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair produce unos 1.500 megavatios.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se prevén lluvias y tormentas en la región amazónica, donde está la central, entre el viernes y el domingo.

