Ecuador incrementa a 12 horas diarias los racionamientos de electricidad en medio de severa crisis

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador duplicó el sábado los horarios de los racionamientos de electricidad, pasando de seis a 12 horas diarias de suspensión del servicio, en medio de una aguda crisis energética que las autoridades atribuyen a la peor sequía en décadas.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía, el sábado se registraron niveles “mínimos históricos” en los caudales de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas, además de que se están realizando mantenimientos de emergencia en plantas térmicas. No precisó hasta cuándo regiría la nueva medida.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica en todo el país difundieron los nuevos cronogramas que fijan los cortes en dos horarios durante el día y la noche.

La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, había informado la víspera que los cortes de luz serían de ocho horas para los próximos días y debía regir desde el domingo.

Ecuador afronta un tercer régimen de racionamientos desde finales del año pasado debido a la sequía que afecta la generación hidroeléctrica que cubre más del 70% de la demanda en el país. Los racionamientos de luz han fluctuado entre las seis horas diarias y se han prolongado hasta por 14 horas.

“A mí sí me cogió de sorpresa porque no puede ser posible que sean tantas horas”, comentó a The Associated Press Sandra Jarrín, una ama de casa de 52 años que preparaba alimentos cuando se desconectó el servicio.

Con evidente molestia, señaló que “no puede ser que se corte y venga cuando quieren afectando en todo sentido al hogar y a la familia”, agregó Jarrín.

Para Rodrigo Garcés, un comerciante de repuestos de auto, “es increíble lo que está sucediendo. Nos dicen que van a ser seis horas, luego ocho, ahora 12 horas y para quienes tenemos nuestros negocios nos afecta pues dependemos de nuestro trabajo”. Añadió que es “la primera vez que sucede todo este caos”.

Según el Ministerio de Energía, las decisiones se adoptan en función del monitoreo constante de las centrales hidroeléctricas y de su “realidad cambiante”.

Refirió que se espera concluir una negociación con Colombia que busca que empresas privadas de ese país vendan energía al Ecuador, “lo que permitirá un alivio significativo en el abastecimiento energético en el país”.

El déficit de energía varía entre los 1.000 y 1.400 megavatios, según las autoridades.

Las principales centrales hidroeléctricas de Mazar, en el sur de Ecuador, y Coca Codo Sinclair, en el oriente, han debido operar con mínimos caudales y en muchos casos suspender su operación.

Analistas y el sector productivo han cuestionado a gobiernos anteriores y el de turno por no adoptar medidas de previsión frente a un estiaje que se produce cada año y cuya severidad fue advertida por las instituciones eléctricas del país.

AP