Ecuador recibe a Bolivia en duelo clave entre equipos a mitad de tabla en Sudamérica

GUAYAQUIL, Ecuador (AP) — Con las bajas sensibles de Moisés Caicedo y Ángel Preciado, Ecuador recibirá el jueves a Bolivia a nivel del mar en Guayaquil, un duelo en el que ambas selecciones se juegan el situarse dentro de la zona de clasificación directa de Sudamérica para el próximo Mundial.

Al abrir la última doble fecha del año, el técnico de Ecuador Sebastián Beccacece no podrá contar con dos piezas fundamentales de su once titular. Caicedo, del club inglés Chelsea, es el pulmón el del mediocampo de la Tri, pero tendrá que purgar una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral derecho Preciado, del Sparta Praga, arrastra molestias musculares, aunque no se le descarta completamente.

El partido se jugará en el estadio Monumental de la calurosa ciudad de Guayaquil, en la costa del Pacífico, que por primera vez recibirá a la Tri en este ciclo de las eliminatorias. Ecuador regularmente juega en Quito, a 2.850 metros de altura.

Los seis primeros de Sudamérica clasifican en forma directa al Mundial de 2026. El séptimo disputará un repechaje intercontinental.

Ecuador suma 13 puntos para ubicarse en la quinta plaza. Bolivia suma 12 y está séptimo.

Todo está muy apretado, con una diferencia de dos puntos entre el quinto y el octavo peldaño.

Beccacece advirtió que Ecuador tendrá que desplegar intensidad, poner énfasis en que Bolivia no le cierre los espacios y cuidarse en los contragolpes.

"La intención es alcanzar un gran volumen de juego, con la recuperación inmediata del balón, para cuando el rival lo quite, también saber presionar”, dijo el entrenador argentina en una rueda de prensa.

“La intensidad es una de las características que me agradan, le pido siempre esa intensidad al equipo, porque uno no puede guardarse nada”, añadió.

Ante la aguda sequía goleadora de Ecuador en estas eliminatorias, Beccacece ha dicho que es un aspecto que está buscando mejorar en los entrenamientos.

Oscar Villegas, su contraparte en Bolivia y artífice de la remontada del equipo en las últimas fechas, también acusa bajas por problemas físicos: los mediocampistas Jeyson Chura, Boris Céspedes y Daniel Camacho y el delantero José Martínez.

Bolivia tuvo tres semanas de preparación para enfrentar a Ecuador.

“Es un equipo muy directo, muy vertical”, advirtió el volante boliviano Ervin Vaca. “Nosotros con la misma idea siempre, de sumar, de salir a buscar los tres puntos, una Bolivia que sale a jugar de par a par”.

