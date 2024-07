Edmundo González no descarta que Maduro entregue el poder antes del fin de mandato si pierde las elecciones

Cree que la gente está "cansada de la política" y aboga por la reconciliación nacional

MADRID, 22 Jul. 2024 (Europa Press) -

El principal candidato de la oposición venezolana a las elecciones del próximo 28 de julio, Edmundo González, ha especulado con la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro acorte su mandato y entregue el poder anticipadamente si se materializa la contundente victoria electoral que esperan y ha puesto como ejemplo el traspaso entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem en Argentina.

"Aquí puede haber un deslave de votos hacia mi candidatura. Y eso abre una nueva realidad política, en donde el gobierno tendrá que ver no solo de aceptar los resultados, sino, bueno, estamos ahora en una situación completamente diferente", ha afirmado González en una entrevista en Venevisión.

"Es allí donde entran en los espacios de diálogo y de conversaciones para ponerle fin a esto. Y yo no descarto lo que ha sucedido en otras partes, como ocurrió en la Argentina en los años 80, cuando el presidente Alfonsín recortó su mandato, que le transfirió el poder a Menem", ha recordado.

González ha manifestado así su "cofianza" en la "abrumadora" victoria de la oposición. "Las mediciones de opinión que nosotros tenemos nos dan una sensación de seguridad, una amplia ventaja, muy difícil de alcanzar", ha subrayado.

Sin embargo, ha advertido de que "hay sectores dentro del oficialismo que no están dispuestos a reconocer una eventual derrota". "Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y después, bueno, iniciar un proceso de conversaciones", ha planteado.

"Porque de lo contrario, ¿cuál es la salida? El nuevo enfrentamiento, seguir con la diatriba política. Ya es hora de ponerle un parado a eso. Hay un agotamiento colectivo (...). Sí, la gente está cansada, cansada de eso, de la política", ha opinado.

"Ya nosotros estamos cansados de ese lenguaje histriónico, soez, de pugnacidad. Yo estoy haciendo un llamado al encuentro de los venezolanos. Venezuela es una sola, aquí cabemos todos. Ese es el llamado que yo he hecho a lo largo de la campaña", ha argumentado.

González ha subrayado que la gente no perderá beneficios sociales. "Eeso no está planteado (...). Ellos saben que en el fondo no es así y que nuestra propuesta es, al contrario, que vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación, vamos a procurar que cada venezolano que acuda a un centro de salud, tenga medicinas, tenga un cupo en los hospitales", ha prometido.

Para ello propone "recuperar empresas petroleras, empresas básicas" y fomentar la "confianza" para así recuperar la inversión internacional. "Eso implica seguridad jurídica, obviamente, reglas claras, un ambiente propicio para la inversión. Y eso nosotros aspiramos a ponerlo en marcha desde el primer día", ha señalado.

Europa Press