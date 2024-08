EEUU condena el último ataque de colonos "criminales" en Cisjordania

Las autoridades de Estados Unidos se han sumado a las condenas por el ataque perpetrado el jueves por colonos israelíes en la localidad cisjordana de Jit, obra de "criminales" en palabras del embajador norteamericano en Israel, Jack Lew, que se ha mostrado "consternado".

"Estos ataques deben parar y los criminales tienen que rendir cuentas", ha reclamado Lew en un mensaje publicado en redes sociales, horas después de que se confirmase la muerte de un joven palestino por heridas de bala. Los colonos incendiaron también varias viviendas.

El Ejército israelí ha confirmado la detención de una persona por su presunta relación con estos incidentes y ha anunciado una investigación conjunta con el Shin Bet, la agencia de Inteligencia de Israel, y la Policía. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha subrayado también que "se toma en serio" estos ataques y ha prometido perseguir a los responsables.

La Autoridad Palestina, sin embargo, ha puesto en duda este compromiso ante lo que considera un "terrorismo de Estado organizado". Su Ministerio de Exteriores ha reclamado en un comunicado "la imposición de sanciones disuasorias contra el sistema colonial racista, el desmantelamiento de las milicias terroristas y el persecución de sus miembros".

En este sentido, ha señalado que lo ocurrido el jueves en Jit fue un ataque intencionado perpetrado por unas cien personas que no habrían actuado en ningún caso si no se sintiesen protegidos por el Gobierno de Netanyahu y, en particular, por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Europa Press