EEUU: Defensora del aborto, que fue violada por su padrastro, hará campaña con la primera dama

WASHINGTON (AP) — Una mujer de 22 años que se convirtió en defensora del derecho al aborto tras ser violada por su padrastro cuando era niña, hará campaña con la primera dama Jill Biden en Pensilvania este fin de semana como parte de una estrategia electoral en torno al aniversario de la eliminación del derecho constitucional al aborto.

Hadley Duvall, de Owensboro, Kentucky, contó públicamente su historia por primera vez el pasado otoño en un anuncio de campaña para las elecciones a gobernador de su estado natal, en el que hablaba de las consecuencias de las restricciones al aborto, en particular las que no contemplan excepciones por violación o incesto.

En el anuncio que apoya al gobernador demócrata Andy Beshear, Duvall relata cómo fue violada por su padrastro a los 12 años, se quedó embarazada y abortó. Su padrastro fue condenado por violación y está en prisión.

En el anuncio, Duvall arremetía contra el candidato republicano antiabortista y decía que “cualquiera que crea que no debe haber excepciones para la violación y el incesto nunca podría entender lo que es estar en mi lugar”.

Beshear ganó la reelección, y los demócratas dijeron que el anuncio de Duvall fue un fuerte motivador, particularmente para los votantes rurales y masculinos que anteriormente habían votado por el republicano Donald Trump para presidente.

Ahora Duvall está dirigiendo su atención a la elección de la Casa Blanca.

El domingo planea aparecer junto a la primera dama, Jill Biden, en un mitin en Pittsburgh que forma parte de la campaña del presidente Joe Biden para motivar a los votantes sobre el derecho al aborto, y Duvall seguirá haciendo campaña por el demócrata en cargo. Jill Biden también celebrará un acto en Lancaster, Pensilvania, el domingo.

La Corte Suprema decidió el 24 de junio de 2022 anular el derecho al aborto vigente desde 1973. Desde entonces, aproximadamente la mitad de los estados tienen algún tipo de prohibición, y 10 estados no tienen excepciones por violación o incesto. Las consecuencias de estas prohibiciones van mucho más allá de restringir el acceso a quienes desean interrumpir embarazos no deseados.

“A las supervivientes como yo nos arrebataron nuestra infancia, y es algo de lo que estamos sanando cada día. Como mínimo, merecemos tener nuestras propias opciones”, dijo Duvall en declaraciones a The Associated Press. “Pero, por culpa de Donald Trump, ahora mismo hay prohibiciones del aborto en todo el país sin excepciones por violación o incesto. Siento que me debo a mí misma y a muchas niñas pequeñas el hablar claro. Ellas no pueden hablar y yo sí, y nuestras vidas y futuros están en juego en estas elecciones”.

Trump, el virtual nominado republicano, se ha atribuido repetidamente el mérito de la anulación del derecho al aborto garantizado a nivel federal. Nombró a tres de los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de anular el fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, pero se ha negado públicamente a apoyar una prohibición nacional del aborto.

