Eeuu dice que la estrategia nuclear secreta no responde a un país o amenaza en particular

WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - Un plan estratégico nuclear clasificado aprobado por el presidente Joe Biden este año no es una respuesta a un solo país o amenaza, dijo la Casa Blanca el martes, después de que el New York Times informara que reorientó la estrategia de disuasión de Estados Unidos para centrarse en la expansión de China de su arsenal nuclear por primera vez. La Asociación para el Control de Armas, con sede en Estados Unidos, dijo que entendía que la estrategia y la postura de Estados Unidos en materia de armas nucleares seguían siendo las mismas que las descritas en la Revisión de la Postura Nuclear de 2022 de la administración, y que no se había producido ninguna reorientación alejándose de Rusia y acercándose a China. El New York Times dijo que la Casa Blanca nunca había anunciado que Biden había aprobado la estrategia revisada, titulada "Guía de Uso Nuclear", pero se espera que se envíe una notificación no clasificada al Congreso de la revisión antes de que Biden deje el cargo. El periódico afirmaba que, en discursos recientes, dos altos funcionarios de la administración se habían permitido aludir a la revisión de la estrategia. Según el periódico, la estrategia se actualiza cada cuatro años aproximadamente. Preguntado por el informe, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savett, declaró: "Esta administración, al igual que las cuatro administraciones anteriores, emitió una Revisión de la Postura Nuclear y una Guía de Planificación del Uso de Armas Nucleares. "Aunque el texto concreto de las directrices está clasificado, su existencia no es en absoluto secreta. La Guía publicada a principios de este año no es una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular". Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armamentos, dijo que mientras las estimaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses sugieren que China podría aumentar el tamaño de su arsenal nuclear de 500 a 1.000 cabezas nucleares para 2030, Rusia tiene actualmente unas 4.000 cabezas nucleares "y sigue siendo el principal motor de la estrategia nuclear estadounidense". Kimball citó unas declaraciones realizadas en junio por uno de los funcionarios a los que se refiere el informe del Times, el director principal de Control de Armamentos, Desarme y No Proliferación de la Casa Blanca, Pranay Vaddi. Según esos comentarios, la estrategia de Estados Unidos era buscar restricciones de armas nucleares con China y Rusia, pero si China continuaba en su trayectoria actual y si Rusia supera los límites del Nuevo START, Estados Unidos en algún momento en el futuro podría tener que considerar ajustes en el tamaño y la composición de su fuerza nuclear, dijo Kimball. "Mi opinión es que el momento en el que la actual administración piense que puede querer considerar tales cambios no llegará hasta 2030, o algún tiempo después", dijo. (Reportaje de Trevor Hunnicutt, David Brunnstrom y Jasper Ward; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters