Eeuu no devolverá armas nucleares a ucrania

1 dic (Reuters) - Estados Unidos no se plantea devolver a Ucrania las armas nucleares a las que renunció tras el colapso de la Unión Soviética, afirmó el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Sullivan hizo estas declaraciones al ser preguntado por un artículo publicado el mes pasado en el New York Times en el que se afirmaba que algunos funcionarios occidentales no identificados habían sugerido al presidente estadounidense, Joe Biden, que podría entregar las armas a Ucrania antes de que abandone el cargo.

"Eso no se está considerando, no. Lo que estamos haciendo es dotar a Ucrania de diversas capacidades convencionales para que pueda defenderse eficazmente y plantar cara a los rusos, no (darles) capacidad nuclear", declaró a ABC.

La semana pasada, Rusia dijo que la idea era una "absoluta locura" y que una de las razones por las que Moscú había enviado tropas a Ucrania era para evitar ese escenario.

Kiev heredó las armas nucleares de la Unión Soviética tras su colapso en 1991, pero renunció a ellas en virtud de un acuerdo de 1994, el Memorándum de Budapest, a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. (Reportaje de Ted Hesson y David Ljunggren Edición de Marguerita Choy y Lisa Shumaker, Editado en español por Juana Casas)

Reuters