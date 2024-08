EEUU otorga primer crédito para construir planta solar

ATLANTA (AP) — El gobierno estadounidense otorgó su primer crédito para una planta solar de silicio cristalino, prestando 1.450 millones de dólares para respaldar la apuesta de una empresa surcoreana por construir partes clave de la cadena de suministro solar dentro de Estados Unidos.

El préstamo del Departamento de Energía, anunciado el jueves, será clave para financiar un complejo de 2.200 millones de dólares que construye actualmente Qcells, una unidad del Grupo Hanwha de Corea del Sur. La empresa planea tomar polisilicio refinado en el estado de Washington y fabricar lingotes, obleas y células solares —los componentes básicos de los módulos solares terminados— en Cartersville, Georgia, al noroeste de Atlanta.

Una ley que promovió el presidente Joe Biden para reducir la inflación, además de ofrecer un crédito fiscal adicional para los equipos solares fabricados en Estados Unidos, permite a los fabricantes obtener incentivos por cada unidad de polisilicio que refinen y por cada oblea, célula y módulo que fabriquen.

“Este préstamo es especial, porque es una de las primeras instalaciones en las que no solamente fabricamos módulos, sino también células y obleas”, explicó Jigar Shah, director de los programas de préstamos del Departamento de Energía, en una entrevista telefónica el miércoles con The Associated Press. “Así que estamos trayendo una mayor parte de la cadena de suministro a Estados Unidos”.

En abril, Qcells comenzó a ensamblar módulos en parte del complejo, que tendrá una capacidad de 3,3 gigavatios de paneles solares cada año. La planta en Cartersville cuenta actualmente con unos 750 empleados y se proyecta que tendrá 2.000 cuando esté terminada. Qcells afirma que está en camino de completar las partes de obleas y células de la planta para diciembre.

La compañía también tiene una planta de 630 millones de dólares en Dalton, más al noroeste de Georgia, con una capacidad de 5,1 gigavatios al año. Esa planta de 1.800 empleados se construyó sin préstamos del gobierno. La compañía importa las células para la planta de Dalton.

La planta de Cartersville será la mayor planta de lingotes y obleas construida en Estados Unidos, indicó el Departamento de Energía. Entre las plantas de Dalton y Cartersville, Qcells producirá suficientes paneles solares para abastecer a casi 1,3 millones de hogares por año, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono de la generación de energía.

AP