Eeuu prohíbe importaciones de calzado, marisco y aluminio chinos por la mano de obra uigur

WASHINGTON, 11 jun (Reuters) - Estados Unidos sumó a tres empresas más a una lista que prohíbe las importaciones de empresas presuntamente implicadas en el trabajo forzoso de uigures en China, según un anuncio del Gobierno estadounidense publicado en Internet el martes.

Los últimos objetivos son el fabricante de calzado Dongguan Oasis Shoes Co, el fabricante de aluminio electrolítico Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co y el procesador de alimentos Shandong Meijia Group Co, también conocido como Rizhao Meijia Group, dice el aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés).

"A través de estas acciones, el DHS está incrementando su atención sobre el marisco, el aluminio y el calzado -sectores que desempeñan un papel importante en la economía de Xinjiang- y garantizando que los bienes fabricados con trabajo forzoso se mantengan fuera del mercado estadounidense", dijo el departamento en un comunicado separado.

Decenas de empresas han sido incluidas en la Lista de Entidades de la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados en Uigur, que restringe la importación de productos relacionados con lo que el Gobierno estadounidense ha calificado de genocidio continuo de las minorías en la región occidental china de Xinjiang.

Funcionarios estadounidenses afirman que las autoridades chinas han establecido campos de trabajo para uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. Pekín niega cualquier abuso.

Cuando se le pidió que comentara la última medida estadounidense, el portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, calificó las acusaciones de trabajos forzados en Xinjiang de "nada más que una mentira atroz propagada por las fuerzas antichinas y una herramienta de los políticos estadounidenses para desestabilizar Xinjiang y contener el desarrollo de China".

Al referirse a la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, añadió que "no sólo vulnera gravemente los derechos humanos de la población de Xinjiang, sino que desestabiliza las cadenas industriales y de suministro mundiales y sabotea las normas del comercio internacional". (Reporte de Susan Heavey, Karen Freifeld y David Brunnstrom; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters