EEUU vuelve a ser el centro de atención del tenis con 2 semifinalistas en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Frances Tiafoe lo cuenta así: Taylor Fritz predijo este momento para ellos dos... y para el tenis estadounidense.

Fue durante un viaje en avión hace algunos años cuando comenzaron a hablar del futuro y sus posibilidades, recordó Tiafoe antes de enfrentar en la semifinal del Abierto de Estados Unidos este viernes a Fritz, su compatriota estadounidense de 26 años.

Este duelo garantiza que haya un representante estadounidense en la final de un Grand Slam por primera vez desde que Andy Rodick perdió el duelo por el título de Wimbledon en 2009 con Roger Federer.

“Es bastante reservado y me dijo, ‘Hermano, creo que tú y yo vamos a ser los estadounidenses 1 y 2 que liderarán el camino’... le dije, ‘Hombre, son las 6 a.m., estoy cansado, pero está bien’. Ha tenido esa idea y me ha empujado mucho”, relató Tiafoe sobre su larga amistad con Fritz.

Este momento parecía avecinarse en el tenis masculino de Estados Unidos, gracias a una generación que incluye al 20mo preclasificado Tiafoe, al 12mo Fritz, así como Tommy Paul, además de Ben Shelton y Sebastián Korda, los dos más jóvenes del grupo.

Los cinco están entre los primeros 20 tenistas del mundo.

En las mujeres hay una historia similar, con cinco estadounidenses en el Top 20 de la WTA, incluyendo a Emma Navarro, quien disputará la semifinal en Flushing Meadows. Navarro ganó el martes, y había eliminado antes sorpresivamente a su compatriota Coco Gauff, campeona en 2023.

Otra local, Jessica Pegula, tenía previsto enfrentar el miércoles a la polaca Iga Swiatek, la número uno, en los cuartos de final.

Desde 1996 Estados Unidos no tenía a cinco hombres y cinco mujeres en esa posición al mismo tiempo.

En las mujeres Estados Unidos produjo en el pasado a las hermanas Serena y Venus Williams, que suman 30 títulos de Grand Slam individuales, así como Chris Evert y Billie Jean King. Más recientemente tiene a ganadoras y finalistas como Gauff, Sloane Stephens, Sofia Kenin, Madison Keys y Danielle Collins.

Y en los hombres, la tradición va de Don Budge y Bill Tikden, a los múltiples campeonatos de Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, John McEnroe, Jimmy Connors y Arthur Ashe. Pero el último ganador estadounidense de un Slam fue Andy Roddick en el U.S. Open 2003.

“El estándar siempre será el campeón de Grand Slam”, aseguró Martin Blackman, jefe del programa de desarrollo de jugadores de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Pero ha pasado un largo tiempo desde que algún hombre ha estado cerca.

“Hemos hablado de esto por años ‘Este es el grupo’. Lo decimos abiertamente. Hemos tocado la puerta”, aseguró Tiafoe. “Te pones en el lugar y es solo cuestión de tiempo. El juego está abierto. No es como antes, en donde alcanzabas los cuartos de final, enfrentabas a Rafa (Nadal) y buscabas tu vuelo de regreso”.

