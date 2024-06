Ejército israelí dice investigarse a sí mismo. ¿En qué punto están esas indagaciones?

JERUSALÉN (AP) — A lo largo de su desgastante guerra de siete meses contra Hamás, Israel se ha comprometido a investigar una serie de eventos mortales en que se sospecha que sus fuerzas militares actuaron mal. El compromiso se produce ante las crecientes acusaciones —de grupos de derechos humanos y del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional— de que los líderes del país cometen crímenes de guerra en Gaza, gobernada por Hamás.

En uno de los casos de mayor relevancia, un ataque a un convoy de la organización de beneficencia World Central Kitchen, que mató a cinco trabajadores humanitarios extranjeros, el ejército israelí publicó sus conclusiones rápidamente, reconociendo la mala conducta de sus fuerzas y despidió a dos soldados. Pero otras investigaciones siguen abiertas y las confesiones de culpabilidad son raras.

La general de división Yifat Tomer-Yerushalmi, procuradora militar general de Israel, dijo esta semana que el ejército investiga alrededor de 70 casos de presuntas irregularidades. Dio pocos detalles. El ejército se negó a revelar la lista completa de pesquisas y dijo a The Associated Press que sólo podía responder preguntas sobre investigaciones específicas.

Un vistazo a algunas de las investigaciones que se han anunciado públicamente:

Un ataque mortal en campamento de tiendas mata a familias desplazadas

El martes, Israel reveló los resultados preliminares de una pesquisa sobre un ataque mortal en un campamento de tiendas que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

El ataque del domingo mató al menos a 45 personas y causó una destrucción generalizada. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre decesos de civiles y militantes de Hamás.

El contralmirante Daniel Hagari, portavoz principal del ejército, dijo que una investigación preliminar encontró que las municiones israelíes utilizadas ese día en sus esfuerzos para eliminar a dos militantes de Hamás eran demasiado pequeñas para ser la fuente del incendio que se desató.

Hagari agregó que la destrucción pudo haber sido causada por explosiones secundarias, posiblemente de armas de milicianos palestinos en el área. Hamás no respondió a esa explicación, pero un miembro del buró político de los milicianos comentó el martes que Israel “cree que está engañando al mundo con su falsa afirmación de que no tenía intención de matar y quemar a niños y mujeres, y su afirmación de que investiga sus crímenes”.

El ejército israelí dijo en un comunicado que la indagación había sido entregada a un grupo que investiga los hechos y que opera de forma independiente fuera de la cadena de mando del ejército. Sus conclusiones se entregan luego a la procuradora militar general, quien decide si deben aplicarse medidas disciplinarias. No está claro cuánto durará la investigación.

Decenas de civiles mueren a tiros alrededor de un convoy de harina

En febrero, testigos dijeron que las tropas israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que esperaban ayuda en la ciudad de Gaza. Al menos 104 personas murieron y 760 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que describió el hecho como una masacre.

Oficiales del ejército dijeron inicialmente que decenas de palestinos murieron en una estampida cuando grandes multitudes intentaron apoderarse de suministros del convoy de 30 camiones del ejército que transportaban harina hacia el norte de Gaza, el más afectado, antes del amanecer. Pero la indagación preliminar del ejército, publicada una semana después, pareció dar marcha atrás y se limitó a decir que la estampida causó “incidentes de daños significativos a civiles”.

La investigación encontró que las tropas abrieron fuego contra algunos que se acercaron y representaban una amenaza para ellos y que un tanque también realizó disparos de advertencia para dispersar a los “sospechosos”. Pero no abordó directamente cómo murieron las personas.

El ejército dijo que el caso también es examinado por el grupo de investigación de hechos.

Explosión en hospital de al-ahli desencadena un infierno mortal

Una explosión en octubre en el patio del hospital de Al-Ahli, donde miles de palestinos habían buscado refugio o tratamiento médico, desató un infierno que quemó vivos a hombres, mujeres y niños.

Todavía hay afirmaciones contradictorias sobre qué ocurrió.

Las autoridades en Gaza dijeron rápidamente que un ataque aéreo israelí había alcanzado el hospital y matado al menos a 500 personas. Las imágenes de las consecuencias provocaron protestas en toda la región.

A las pocas horas, funcionarios israelíes dijeron que habían llevado a cabo una investigación y determinaron que ellos no habían estado involucrados. Publicaron videos en vivo, audios y otras evidencias que, según dijeron, mostraban que la explosión fue causada por un cohete fallido lanzado por la Jihad Islámica, otro grupo extremista palestino.

La Jihad Islámica negó ser responsable.

Una investigación de la AP, junto con evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y franceses, concluyó que un cohete fallido fue la causa probable de la explosión.

Palestino recibe disparo al caminar con otros

En enero, el gobierno israelí anunció que investigaba la muerte de un palestino que recibió un disparo mortal cuando caminaba con otras cuatro personas.

Las imágenes de video muestran que uno de los hombres sostiene una bandera blanca —el símbolo internacional de la rendición—, y a los otros detrás de él con las manos en el aire. Luego retroceden desordenadamente cuando suenan varios disparos.

En un segundo fragmento de video, uno de los hombres yace en el suelo. El tirador no es visible en el video, pero antes de que se realicen los disparos, la cámara hace un desplazamiento general y muestra lo que parece ser un tanque israelí posicionado cerca. Ahmed Hijazi, el periodista ciudadano que filmó el episodio, informó a The Associated Press que un tanque israelí disparó contra el grupo.

El ejército dijo que llevó a cabo una investigación a profundidad y encontró que el tanque no disparó contra los hombres. También dijo que “no era posible determinar con certeza” que el hombre muriera por fuego israelí.

Disparan a cuatro palestinos en camino de tierra

El 22 de marzo, el ejército de Israel inició una investigación después que aparecieran imágenes que parecían mostrar el bombardeo de cinco palestinos cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Imágenes aéreas que circulan en las redes sociales muestran a cuatro hombres que caminan por un camino de tierra antes que un ataque los alcance y mate a los cuatro instantáneamente. Otro hombre más adelante en la carretera intenta huir antes de ser impactado y morir. El origen del video aún no está claro.

El ejército dijo que el caso también había sido dirigido al grupo independiente de investigación.

Cirujano de gaza fallece en prisión israelí

El famoso cirujano gazatí Adnan al-Bursh murió en una prisión israelí tras ser detenido en una redada en el hospital de Al Awda a mediados de abril, según Naciones Unidas.

Bursh dirigió el departamento de Ortopedia del Hospital Al-Shifa. En el momento de su arresto en diciembre, supuestamente gozaba de buena salud y realizaba cirugías a pacientes, dijo la ONU.

Pero quienes vieron a Bursh cuando estuvo detenido informaron que parecía agotado y mostraba signos de violencia, según Médicos por los Derechos Humanos—Israel, una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro. El ejército y la policía de Israel no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los detenidos palestinos que han sido liberados de la detención israelí han denunciado palizas, interrogatorios duros y negligencia mientras estuvieron bajo custodia israelí. Israel ha negado los informes. Bursh fue trasladado a la prisión militar israelí de Ofer, en Cisjordania, donde murió.

La policía israelí realizará una autopsia al cadáver de Bursh con un médico de Médicos por los Derechos Humanos—Israel presente, dijo el grupo, que señaló que había presentado una petición en nombre de la familia de Bursh. No está claro cuándo se realizará la autopsia.

Las autoridades no han publicado información sobre la causa de la muerte y no está claro quién realiza la investigación. El ejército y la policía de Israel remitieron las preguntas al Servicio Penitenciario de Israel, que envió las preguntas nuevamente al ejército.

AP