El alquiler por horas de la pareja ideal triunfa entre las jóvenes chinas

Xu Yunting, una estudiante de Shanghái de 18 años, no duda en disfrazarse de personaje masculino de videojuego para alquilarse como pareja ideal a sus fans femeninas, una tendencia cada vez más en boga en China.

Maquillada, llevando lentillas para agrandar sus ojos y una peluca de color naranja brillante, Xu Yunting se convierte en Jesse, un músico alto y sensible, uno de los personaje de "Light and night" ("Luz y noche").

Este videojuego del gigante chino de internet Tencent permite crear un avatar y entablar relaciones románticas virtuales con varios personajes.

Desde que se publicó en China en 2021, el juego ha sido un enorme éxito entre las jóvenes, fascinadas por el realismo de los personajes, cuyas voces interpretan actores profesionales.

Feng Xinyu, de 19 años, es una de estas fans que prefieren el mundo de los videojuegos a la vida real.

"No tengo novio porque no me interesan los hombres en 3D", dice esta joven que trabaja en el sector de internet. "Para mí, los personajes de 'anime' son mucho más atractivos", dice a la AFP.

Los jugadores de "Light and night, como Feng Xinyu, han forjado lazos emocionales muy fuertes con los personajes. Por eso la joven quiso llevar la inmersión al siguiente nivel, contratando los servicios de un Jesse en carne y hueso, encarnado por Xu Yunting.

El 'cosplay', la práctica de disfrazarse y representar a un personaje de ficción, es muy popular en los países de Asia.

"Ella es exactamente como el personaje del juego" dice Feng Xinyu, que pagó unos 70 dólares por esta cita, la tercera, porque "nos llevamos muy bien".

La "pareja" se reúne en una estación de metro para una cita que incluye un salón de té, un taller de decoración de pasteles, un paseo romántico agarrados de la mano y una cena en un resturante de 'hotpot' (una especie de fondue china).

Según los expertos que estudian el fenómeno de las citas amorosas "cosplay" su éxito se explica porque en teoría ofrecen una relación de pareja ideal, ficticia pero mucho más fácil que en la realidad.

El personaje "transmite emociones", lo más importante a los ojos de las clientas, señala Tian Qian, una profesora de psicología en la Universidad de Fudan, lo que supone un "apoyo emocional".

"No hay conflicto en una relación así. Solo hay que pagar y puedo confiar mis sentimientos", dice la profesora de 40 años, que recibe a la AFP en su oficina.

Las citas "cosplay" permiten a las mujeres "que su voz sea plenamente respetada por el sexo opuesto", asegura Zhou Zixing, otro académico.

Durante el taller de decoración de pasteles, Feng Xinyu observa tiernamente como su novio por unas horas deposita azúcar glas en un bizcocho. Como un caballero, Jesse le ayuda a quitarse delicadamente el delantal.

"Estos personajes de videojuegos son todos hombres de calidad", asegura Xu Yunting, disfrazada como Jesse.

Gracias a estas citas, "las clientas están elevando sus exigencias a los hombres en la vida real y estarán menos tentadas de conformarse con hombres mediocres", dice la 'cosplayer'.

La madre de Xu Yunting, Fang Xiuqing, reconoce que al principio se sorprendió con la actividad de su hija pero ahora ve las cosas con más calma. "No es un trabajo, sino un pasatiempo (...) Ella disfruta y lleva alegría a los demás", afirma.

