El ANC llegó a un acuerdo con varios partidos para gobernar en Sudáfrica

El Congreso Nacional Africano (ANC) anunció este jueves que llegó a un acuerdo con varios partidos para formar una coalición de gobierno, después que esta formación que ostentó el poder en Sudáfrica desde el fin del apartheid perdiera la mayoría absoluta en las elecciones.

El secretario general del ANC, Fikile Mbalula, habló en vísperas de la primera sesión del Parlamento electo en los comicios del 29 de mayo y afirmó que el gobierno "gravitará hacia el centro", después de que los partidos de izquierda rechazaran un pacto.

"Hemos logrado un gran avance en el acuerdo común sobre la necesidad de trabajar juntos", declaró Mbalula.

El acuerdo debería permitir que el presidente Cyril Ramaphosa sea nombrado para un segundo mandato en la sesión parlamentaria del viernes.

Mbalula describió la coalición como un gobierno de unidad nacional e indicó que incluye a la Alianza Democrática (DA), un partido neoliberal de centro-derecha liderado por el político blanco John Steenhuisen que quedó en segundo lugar en las elecciones.

Además, se llegó a un acuerdo con la formación nacionalista zulú Inkatha Freedom Party (IFP), el pequeño Movimiento Democrático Unido, de centro-izquiera, y el FF Plus, un partido identitario blanco.

El partido de izquierda Fighters for Economic Freedom (EFF), liderado por el exmilitante del ANC Julius Malema y que quedó cuarto, no fue incluido en la coalición ya que no fructificaron las negociaciones, afirmó Mbalula.

Y el partido Umkhonto We Sizwe (MK), creado hace apenas seis meses por el exjefe del ANC y expresidente Jacob Zuma, que quedó tercero en los comicios, no fue mencionado como parte del pacto de gobierno.

Según Mbalula, las conversaciones con este último partido proseguirán.

Sin embargo, MK impugna la validez de los resultados de las elecciones legislativas y denuncia irregularidades. Sus 58 diputados tienen previsto boicotear la sesión inaugural del Parlamento.

Otras pequeñas formaciones, como Rise Mzansi, de centro-izquierda, y el partido musulmán Al Jama-ah, aceptaron unirse al gobierno, pero con reservas, añadió Mbalula.

- Giro hacia el centro -

El ANC llegó en primer lugar en las elecciones legislativas con un 40% de los votos, pero este fue su peor resultado desde que llegó al poder en 1994 con el emblemático líder de la lucha contra el apartheid Nelson Mandela.

La formación, debilitada por la corrupción y los malos resultados económicos, logró 159 legisladores en un Parlamento de 400 escaños, perdiendo la mayoría absoluta y obligándolo a formar una coalición.

En Sudáfrica el presidente es elegido por los parlamentarios por voto secreto en la asamblea.

El secretario general del ANC declaró que su partido invitó a "todo el mundo a participar" en el gobierno.

El giro hacia el centro negociado en el marco del acuerdo de coalición podría dañar la ya desgastada popularidad del presidente Ramaphosa, de 71 años.

Este antiguo sindicalista reconvertido en empresario millonario, que llegó al poder en 2018 tras la destitución de Zuma por cargos de corrupción, fue descrito en su día por Mandela como uno de los dirigentes más talentosos de su generación.

Ramaphosa prometió una nueva era para Sudáfrica, pero, según sus detractores, defraudó, entre otras cosas en su gestión de la economía, con el desempleo en máximos históricos.

La perspectiva de una alianza con la DA avivó el descontento en su partido, y los observadores afirman que hay diputados del ANC que pueden votar en contra de Ramaphosa el viernes, amparados por el secreto de voto.

