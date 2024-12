El anuncio sobre un acuerdo entre UE y el Mercosur "solo compromete" a la Comisión Europea, dice Francia

El acuerdo de la Comisión Europea sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur "solo compromete" a la Comisión, comentó el viernes la ministra de Comercio Exterior de Francia, Sophie Primas.

"Hoy no es claramente el final de la historia. Lo que pasa en Montevideo no es una firma del acuerdo sino simplemente una conclusión política de la negociación. Esta solo compromete a la Comisión, no a los Estados miembros", afirmó la ministra en una declaración enviada a AFP.

Según Primas, "la Comisión toma sus responsabilidades de negociadora, pero esto solo la compromete a ella".

AFP