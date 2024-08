El arquero alemán Manuel Neuer anuncia su retirada internacional a los 38 años

El arquero y antiguo capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014, anunció este miércoles el final de su carrera internacional, a los 38 años y después de 124 partidos defendiendo el arco de la Mannschaft.

"Después de largas e intensas conversaciones con mi familia y mis amigos, he decidido poner fin a mi carrera con la Nationalmannschaft. Todos los que me conocen saben que no fue fácil tomar la decisión", explicó Neuer, que tiene aún un año de contrato con el Bayern de Múnich, en un video en su cuenta de Instagram y por medio de un comunicado.

