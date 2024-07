El asesinato del líder de Hamás Ismail Haniyeh en Irán plantea el riesgo a una escalada

BEIRUT (AP) — El dirigente de Hamás Ismail Haniyeh fue asesinado por un ataque aéreo en la capital iraní, según dijeron el miércoles por la mañana Irán y el grupo armado, que acusaron a Israel de un impactante asesinato que amenazaba con escalar el conflicto regional en varios frentes.

En un primer momento no había comentarios de Israel, que había prometido matar a Haniyeh y otros líderes de Hamás por el ataque del grupo contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre. El ataque se produjo después de que Haniyeh asistiera a la investidura del nuevo presidente de iraní en Teherán, indicó Irán.

El asesinato podría provocar represalias contra Israel por parte de Irán o de su poderoso aliado libanés Hezbollah, y hacer que Hamás abandone las negociaciones que se han desarrollado durante meses para buscar un cese al fuego en Gaza.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó el asesinato y afirmó en una publicación en X que su país defendería su integridad territorial y haría que los responsables lamentaran sus acciones.

Unas horas antes, Israel realizó un inusual ataque en la capital libanesa, Beirut, en el que dijo haber matado a un importante comandante de Hezbollah que supuestamente era responsable de un ataque con cohete que mató a 12 jóvenes el fin de semana en la zona controlada por Israel de los Altos del Golán. Hezbollah dijo el miércoles que seguía buscando el cuerpo de Fouad Shukur entre los escombros del edificio golpeado.

Estados Unidos y otros países ya estaban intentando que el ataque en los Altos del Golán derivara en una guerra abierta entre Israel y Hezbollah cuando se supo del dramático asesinato de Haniyeh, el máximo líder político de Hamás, en Teherán.

Cuando periodistas en Manila le preguntaron por el suceso en Teherán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que no tenía “información adicional que ofrecer”, aunque expresó su esperanza por una solución diplomática en la frontera entre Líbano e Israel.

“No creo que la guerra sea inevitable”, dijo. “Creo que siempre hay espacio y oportunidad para la diplomacia, y me gustaría ver a las partes aprovechar esas oportunidades”.

Un portavoz del ejército israelí declinó hacer comentarios. Israel no suele comentar los asesinatos perpetrados por su agencia de inteligencia Mossad o las operaciones en otros países. Ha prometido de forma reiterada eliminar a los líderes de Hamás allá donde estén por el ataque del 7 de octubre en el que milicianos liderados por Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron a unas 250 como rehenes.

Por su parte, Hamás dijo que Haniyeh murió “por un ataque aéreo sionista contra su residencia en Teherán” luego de que asistió a la ceremonia de juramentación de Pezeshkian junto con otros funcionarios de Hamás, de Hezbollah y de otros grupos aliados.

“Hamás declara mártir al hermano dirigente Ismail Haniyeh ante el gran pueblo palestino y los pueblos de las naciones árabes e islámicas y todos los pueblos libres del mundo”, señaló el comunicado del grupo.

En otro comunicado, el grupo citó palabras de Haniyeh sobre que la causa palestina tiene “costos” y “estamos listos para estos costos: el martirio por el bien de Palestina y por el bien de Dios Todopoderoso, y por el bien de la dignidad de esta nación”.

Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que el asesinato no afectaría al grupo y que Israel estaba “propagando el caos y el mal” por la región.

“La ocupación no tendrá éxito en alcanzar sus objetivos”, dijo a The Associated Press, añadiendo que en el pasado Hamás salió más fuerte de crisis y asesinatos de líderes.

En Cisjordania, el presidente palestino Mahmud Abás —que cuenta con respaldo internacional— condenó el asesinato de Haniyeh, señalando que se trataba de un “acto cobarde y un acontecimiento peligroso”. Las facciones políticas del territorio ocupado convocaron huelgas en protesta del asesinato.

Haniyeh abandonó la Franja de Gaza en 2019 y había vivido exiliado en Qatar. El principal dirigente de Hamás en Gaza es Yehya Sinwar, que fue el autor intelectual del asalto del 7 de octubre.

En abril, un bombardeo israelí en la Franja de Gaza mató a tres de los hijos de Haniyeh y a cuatro de sus nietos.

En una entrevista con el canal satelital de Al Jazeera en ese entonces, Haniyeh dijo que los asesinatos no iban a ejercer presión sobre Hamás para que suavizara sus posturas en medio de las negociaciones de cese al fuego con Israel.

Mientras tanto, las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes, una coalición de milicias respaldadas por Irán, dijeron que un ataque el martes por la noche contra una base al suroeste de Bagdad mató a cuatro miembros de la milicia Kataib Hezbollah.

El grupo acusó a Estados Unidos de estar detrás del ataque. Kataib Hezbollah, junto con otras milicias, ha llevado a cabo en los últimos meses ataques contra bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria en represalia por el apoyo de Washington a Israel en la guerra de Gaza. Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios de inmediato.

Se cree que Israel mantiene desde hace años una campaña de asesinatos contra científicos nucleares iraníes y otras personas relacionadas con su programa atómico. En 2020, un importante científico nuclear militar iraní, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado por una ametralladora controlada a distancia cuando viajaba en auto a las afueras de Teherán.

Más de 39.360 palestinos han muerto y más de 90.900 han resultado heridos por la ofensiva militar lanzada por Israel en Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes.

Los periodistas de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán, y Jon Gambrell en Ubud, Indonesia, contribuyeron a este despacho.

