El asesor de un donante demócrata se disculpa por decir que el tiroteo contra trump pudo ser un montaje

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 14 jul (Reuters) -

Un asesor de un megadonante demócrata se disculpó el domingo por sugerir la posibilidad de que el tiroteo del expresidente republicano Donald Trump fuera un montaje.

El estratega demócrata Dmitri Mehlhorn es asesor del multimillonario Reid Hoffman, cofundador de la red social LinkedIn y uno de los principales donantes de los candidatos demócratas en su mayoría.

Por qué es importante

Los principales líderes de los partidos Republicano y Demócrata, entre ellos el republicano Trump y el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, han hecho un llamamiento al país, muy dividido, para que se una y mantenga la calma tras el tiroteo del expresidente.

Trump, que se presenta como candidato a la presidencia contra Biden, fue tiroteado el sábado en un mitin en Butler, Pensilvania. Desde entonces ha dicho que se encontraba bien, pero el tiroteo le dejó la cara manchada de sangre después de que le alcanzaran la oreja derecha. Un asistente al mitin murió en el tiroteo, otras dos personas resultaron heridas y el sospechoso murió. El FBI dijo que estaba investigando el tiroteo como un intento de asesinato.

El tiroteo llevó a una ola de teorías de conspiración sin fundamento en internet con algunos sugiriendo que fue llevado a cabo por un "estado profundo" en la sombra contra Trump, mientras que otros sugieren que podría haber sido un montaje.

Citas clave

El sitio web de noticias Semafor informó de que Mehlhorn, en un correo electrónico a algunos periodistas y partidarios simpatizantes, dijo que existía la posibilidad de "que este 'tiroteo' fuera alentado y tal vez incluso montado para que Trump pudiera obtener las fotos y beneficiarse de la reacción violenta".

Mehlhorn se disculpó el domingo.

"Anoche envié un correo electrónico del que ahora me arrepiento. Lo redacté y envié sin consultar a mi equipo. Me he disculpado directamente con ellos. También quiero disculparme públicamente, sin reservas, por permitir que mis palabras distrajeran del hecho central de anoche: la violencia política se cobró otra vida estadounidense inocente", dijo Mehlhorn.

"Debemos unirnos en la condena de este tipo de violencia en todos los casos, sin reservas. Cualquier otro tema es una distracción". (Información de Kanishka Singh en Washington; editado por Lincoln Feast; editado en español por Mireia Merino)

