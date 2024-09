El ataque de un dron ucraniano obliga a evacuar la región rusa de tver, según su gobernador

18 sep (Reuters) - El ataque de un dron ucraniano provocó un incendio y obligó a evacuar parcialmente a los residentes de la ciudad de Toropets, en el oeste de la región rusa de Tver, informaron el miércoles las autoridades regionales.

Los bomberos estaban tratando de contener el fuego, dijo Igor Rudenya, el gobernador de la región situada al noroeste de Moscú, en una publicación en el canal de mensajería Telegram de la administración de la región. No precisó qué estaba ardiendo.

Según un informe de la agencia estatal de noticias RIA de 2018, Rusia estaba construyendo un arsenal para el almacenamiento de misiles, municiones y explosivos en Toropets, una ciudad de 1.000 años de antigüedad, que tiene una población de poco más de 11.000 habitantes. No hubo información sobre víctimas a consecuencia del ataque del miércoles en Tver.

En el distrito de Zapadnodvinsky, limítrofe con el de Toropetsky, las clases de algunas escuelas y guarderías se pasaron a realizar por internet, según informó la administración del distrito en la red social VKontakte.

Las unidades de defensa aérea de Rusia destruyeron 54 drones que Ucrania lanzó durante la noche contra cinco regiones rusas, informó el miércoles la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa de Rusia.

Los gobernadores regionales informaron de que esos ataques no habían causado daños. Pero la información del Ministerio de Defensa no mencionaba la región de Tver, que limita al sureste con la región de Moscú. Reuters no pudo verificar estas informaciones de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

Kiev ha dicho anteriormente que sus ataques contra Rusia tienen como objetivo infraestructuras militares, energéticas y de transporte clave para los esfuerzos bélicos de Moscú. Las autoridades rusas rara vez revelan el alcance total de los daños infligidos por los ataques ucranianos. En los dos últimos años, Ucrania ha incrementado la producción nacional de drones y los ataques contra territorio ruso. En septiembre, el mayor ataque ucraniano con drones tuvo como objetivo la capital rusa, causando al menos un muerto, destrozando viviendas e interrumpiendo los vuelos en los aeropuertos de Moscú. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Jamie Freed, Michael Perry y Christian Schmollinger; editado en español por Mireia Merino)

