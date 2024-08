El ataque israelí en beirut rompe los entendimientos diplomáticos, según fuentes

Por Maya Gebeily, Timour Azhari y Laila Bassam

BEIRUT, 1 ago (Reuters) - El grupo libanés Hezbolá no limpió sus sitios sensibles ni evacuó a altos funcionarios de los suburbios de Beirut antes del ataque de esta semana que mató a un alto comandante porque pensó que la diplomacia liderada por Estados Unidos evitaría que Israel atacara el área, dijeron fuentes de seguridad cercanas al grupo y diplomáticos.

La impresión de Hezbolá era que Israel no atacaría los suburbios del sur, o Dahiyeh, un núcleo de apoyo para el grupo musulmán chiíta, ya que creía que las fuerzas israelíes se adherirían a las líneas rojas no oficiales que ambos lados han observado en general en el conflicto que se ha intensificado durante la Guerra de Gaza, dijeron.

Esta evaluación fue transmitida a Reuters por ocho diplomáticos con conocimiento de los recientes esfuerzos de mediación encabezados por Washington, que incluyen a Francia y las Naciones Unidas, así como por tres fuentes de seguridad cercanas a Hezbolá. Todos hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible del tema.

Esa idea se hizo añicos el martes, cuando un ataque israelí contra la base militar Dahiyeh de Beirut mató al máximo comandante militar de Hezbolá, a un asesor militar iraní y a cinco civiles. Los funcionarios libaneses y Hezbolá ahora se preguntan si las garantías diplomáticas que se habían transmitido al grupo eran correctas.

"No esperábamos que atacaran Beirut y atacaron Beirut", dijo a Reuters el ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Abdallah Bou Habib.

Esto, sumado al asesinato horas después en Teherán de Ismail Haniye, el jefe del grupo armado palestino Hamás, ha puesto en riesgo a toda la región en una espiral de violencia.

Las tensiones comenzaron a aumentar tras un ataque mortal en los Altos del Golán, ocupados por Israel, el 27 de julio, del que Israel atribuyó el ataque a Hezbolá y prometió represalias. El grupo negó cualquier implicación.

Los diplomáticos se apresuraron a contener las consecuencias instando a Israel a no atacar Dahiyeh como parte de su respuesta, y el enviado estadounidense, Amos Hochstein, transmitió específicamente esos mensajes, dijeron a Reuters varios diplomáticos y un funcionario libanés con conocimiento directo de los esfuerzos de mediación.

Un funcionario de Hezbolá dijo que los mediadores les habían informado de tales esfuerzos. El funcionario libanés y tres diplomáticos involucrados en el intercambio de mensajes dijeron que Israel no había asumido ningún compromiso.

"la diplomacia ha fracasado"

Aun así, la postura de Hezbolá indicaba su comodidad: en los días previos al ataque, se vio a altos funcionarios del grupo moviéndose por Dahiyeh.

Hezbolá había despejado algunos de sus sitios clave en el sur y el este del Líbano en previsión de posibles ataques, pero no tomó medidas similares en Beirut, dijeron a Reuters dos fuentes de seguridad. Los miembros de Hezbolá que vivían cerca del edificio atacado salieron corriendo en pánico después de que fue atacado, dijeron las fuentes.

Un diplomático regional dijo que eso significaba que Israel no tenía objetivos importantes de Hezbolá que atacar en el sur o el este del Líbano. Dos diplomáticos europeos dijeron que Hezbolá no había tomado medidas de protección en Beirut y "no era cauteloso".

Varios diplomáticos, así como un enviado occidental, dijeron que habían entendido que Dahiyeh no sería atacada. "Se envió un mensaje claro" de que Israel no atacaría a las grandes ciudades, incluida Beirut, dijo un diplomático.

En cambio, dijeron, Israel ha rechazado los intentos de limitar su respuesta. "Los israelíes no escuchan ni una palabra de lo que les decimos. Están siguiendo su plan y no nos escuchan", dijo uno de los diplomáticos europeos.

El enviado occidental y un funcionario iraní dijeron que Israel había "cruzado líneas rojas" al atacar Dahiyeh. "La diplomacia ha fracasado", dijo el enviado a Reuters, y agregó que la capacidad de los países, incluso de Estados Unidos, para influir en Israel era limitada.

El líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, en un discurso pronunciado el jueves con motivo del funeral del comandante asesinado Fuad Shukr, dijo que Israel "no sabe hasta qué punto ha cruzado las líneas rojas" y que países no identificados habían pedido al grupo que no respondiera al ataque, una petición que rechazó.

Cálculo erróneo

Los esfuerzos internacionales para frenar el ataque militar de Israel contra la Franja de Gaza (en respuesta al ataque transfronterizo de Hamás a Israel el 7 de octubre) ya han tenido un éxito limitado.

Estados Unidos ha instado a Israel a desbloquear el suministro de ayuda a Gaza, evitar víctimas civiles y abstenerse de lanzar una ofensiva militar a gran escala en Rafah, pero sus esfuerzos diplomáticos han dado pocos resultados.

"Los israelíes se sienten asediados desde todos los ángulos, política y militarmente, y es una situación un poco arriesgada", dijo un diplomático occidental a Reuters.

Como resultado, Israel había cambiado las reglas de combate de la guerra, llevando a cabo ataques más audaces contra sus enemigos iraníes, libaneses y palestinos, dijeron diplomáticos y analistas de la región.

Hezbolá había "malinterpretado" la mentalidad de Israel y pensó que había hecho suficiente para disuadir a Israel de realizar ataques audaces en el Líbano, dijeron varios diplomáticos que trabajan en el tema y el funcionario libanés.

"Hamás, Israel, Hezbolá e Irán han cometido errores de cálculo desde el 7 de octubre y se han evaluado mal entre sí", afirmó el enviado occidental. (Reportaje de Maya Gebeily, Timour Azhari y Laila Bassam en Beirut; Editado en Español por Natalia Ramos)

