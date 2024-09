El banco de inglaterra prevé que el descenso de los tipos de interés sea gradual

LONDRES, 24 sep (Reuters) - El Banco de Inglaterra debería poder bajar los tipos de interés gradualmente a medida que adquiera confianza en que la inflación se mantendrá cerca de su objetivo del 2%, dijo su gobernador, Andrew Bailey, en una entrevista publicada el martes.

Bailey se mostró "muy animado" por la trayectoria descendente de la inflación desde que alcanzara un máximo del 11,1% hace casi dos años. "Creo que los tipos de interés bajarán gradualmente", dijo al diario Kent Messenger.

"La inflación ha bajado mucho", añadió Bailey. "Todavía tenemos que situarla de forma sostenible en el objetivo y en estos momentos tenemos una mezcla bastante desequilibrada de componentes de la inflación".

La inflación británica fue del 2,2% en agosto, pero el banco central sigue preocupado por las elevadas tasas de crecimiento de los precios de los servicios y de los salarios regulares, que suben a un ritmo anual superior al 5%. Cuando se le preguntó dónde se establecerían los tipos de interés, Bailey dijo que no esperaba que volvieran a los mínimos históricos cercanos a cero que se vieron por última vez hace cuatro años y su mejor estimación era que se establecerían en un tipo neutral que no pudo especificar. La semana pasada, el Banco de Inglaterra mantuvo su principal tipo de interés en el 5%, tras reducirlo en agosto desde el 5,25%, su nivel más alto en 16 años. Los economistas encuestados por Reuters esperan que el BoE recorte los tipos al 4,75% en su próxima reunión de noviembre. La semana pasada, Bailey se mostró optimista respecto a una nueva bajada de los tipos, pero también afirmó que los recortes tendrían que ser graduales y que el BoE debía "tener cuidado de no recortar demasiado rápido, ni en exceso". Bailey habló con el Kent Messenger durante una visita al sureste de Inglaterra, incluido el puerto de Dover, la principal ruta para el transporte de mercancías y de pasajeros entre Reino Unido y Europa continental.

Preguntado por el impacto económico del Brexit, Bailey dijo: "Lo que hemos visto, habrá algún efecto doloroso a corto plazo en el comercio. Pero a largo plazo (...) ese comercio se reorientará". (Reporte de Sachin Ravikumar; escrito por Sarah Young y David Milliken; edición de Kylie MacLellan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters