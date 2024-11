El banco de la reserva de australia mantiene los tipos de interés

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 5 nov (Reuters) - El Banco de la Reserva de Australia mantuvo los tipos de interés estables el martes, tal y como se esperaba, y advirtió de que la política monetaria deberá seguir siendo restrictiva durante algún tiempo, lo que sugiere claramente que los prestatarios no pueden esperar alegrías navideñas este año. La reacción del mercado era moderada y el dólar australiano se situaba en 0,6595 dólares. Los "swaps" o permutas de tipos apuntan a escasas probabilidades de que se produzca un recorte de tipos este año y la primera flexibilización no está totalmente prevista hasta mayo del año que viene. Al término de su reunión de política monetaria de noviembre, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo los tipos en el 4,35%, su nivel más alto en 12 años. Volvió a repetir que no descartaba nada en materia de política monetaria, en un párrafo crucial muy similar al de septiembre. Una vez más, el banco central no consideró explícitamente ni una subida ni una bajada de tipos en esta ocasión. Los mercados han apostado fuertemente por un resultado estable, en un momento en que el mercado laboral se ha mantenido sorprendentemente fuerte y la inflación subyacente del tercer trimestre ha sido todavía un poco rígida.

"Aunque la inflación general ha disminuido sustancialmente y se mantendrá baja durante un tiempo, la inflación subyacente es más indicativa del impulso de la inflación y sigue siendo demasiado alta", dijo el consejo en un comunicado.

"Esto refuerza la necesidad de permanecer vigilantes ante los riesgos al alza de la inflación y el Consejo no descarta nada".

Su postura de línea dura contrasta con la de los bancos centrales de Estados Unidos, la eurozona, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, que han recortado los tipos a medida que disminuían las presiones sobre los precios.

(Información de Stella Qiu y Wayne Cole; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters