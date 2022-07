El Barça ficha al ala-pívot Oscar da Silva

El alemán, un '4' versátil, llega procedente del ALBA Berlín y firma hasta 2025

BARCELONA, 11 Jul. 2022 (Europa Press) -

El Barça ha anunciado el fichaje del jugador Oscar da Silva, de 23 años y 2,06 metros, procedente del ALBA Berlín alemán y que firmará hasta 2025, para convertirse en un polivalente interior a las órdenes de un Sarunas Jasikevicius con el que confía en mejorar.

"El Barça y Oscar da Silva han llegado a un acuerdo para la incorporación del ala-pívot alemán para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025. El club y el Alba de Berlín han acordado el traspaso del jugador alemán, que llega a Barcelona después de conseguir el título de Liga y Copa", anunció el Barça en un comunicado.

El club destaca de Da Silva que es un jugador con un físico "privilegiado" y de gran envergadura. "En ataque destaca por ser un gran finalizador por encima del aro. También es muy sólido en defensa, un muy buen reboteador y cuenta con una visión de juego que mejora año tras año", valoró la entidad culé.

Da Silva aseguró, en sus primeras declaraciones como blaugrana facilitadas por los medios del club, que está encantado de aterrizar en Barcelona. "El Barça es uno de los mejores clubes de la Euroliga, tiene un gran entrenador en 'Saras' y espero que pueda mejorar aquí como jugador. Estoy muy contento de estar aquí", se sinceró.

"He hablado con él (Jasikevicius) por teléfono, me comentó que no espere que sea fácil ganar, pero ya no lo esperaba a este nivel, pero que también tiene confianza de que tengamos éxito juntos y espero dar un paso más como jugador aquí", argumentó el alemán de origen brasileño.

Da Silva, nacido en Múnich (Alemania), se formó como jugador en las categorías inferiores del DJK Sportbund München y el MTSV Schwabing antes de marcharse hacia Estados Unidos. Escogió la Universidad de Stanford para su formación académica --Biología-- y deportiva y estuvo cuatro temporadas (2017-21).

Tras su etapa universitaria regresó a Alemania y disputó la parte final del curso 2020/21 con el MHP Riesen Ludwigsburg, pero su buen rendimiento en el tramo final de temporada propició que firmara un contrato por tres temporadas con el ALBA Berlín.

En el equipo de la capital de Alemania, y en su primera temporada jugando la Euroliga, Da Silva ha obtenido unos registros de 8,8 puntos, 3,5 rebotes y 10,2 de valoración en 18 minutos de media.

En cuanto a la competición doméstica, entre Liga Regular y Playoffs, Da Silva ha disputado 41 partidos anotando 11,3 puntos, cogiendo 5,2 rebotes y valorando 15,6 créditos por partido, el que más de su equipo.