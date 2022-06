El Bayern Múnich reitera su 'no' a la salida de Lewandowski: "Un contrato es un contrato"

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, reiteró la clara postura del club alemán en contra de la salida del delantero Robert Lewandowski, a pesar de la insistencia pública del jugador polaco.

"Tenemos la suerte de no tener dificultades económicas. Queremos tener a los mejores jugadores y Robert es uno de los mejores. Por eso espero firmemente que también juegue con nosotros la próxima temporada", declaró Hainer al dominical 'Bild am Sonntag'.

El sucesor de Uli Hoeness en la presidencia del campeón de la Bundesliga subrayó que apoya al presidente de la junta directiva, Oliver Kahn, en su decisión de mantener a Lewandowski. Hainer recordó que el polaco de 33 años tiene contrato con el Bayern hasta el 30 de junio de 2023.

"¡Y un contrato es un contrato! ¿A dónde iremos a parar si un jugador puede rescindir un contrato antes de tiempo mientras nosotros, como club, tendríamos que pagarle íntegramente hasta el último día del plazo? Eso es una desigualdad, no puede ser así", apuntó.

Lewandowski volvió a expresar recientemente en público su deseo de cambiar de equipo. "A día de hoy está claro: mi historia con el Bayern ha terminado. Después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, no puedo imaginar que continúe una buena cooperación", señaló el goleador, ansiado por el FC Barcelona.

Hainer se declaró "sorprendido" de que Lewandowski hubiese elegido expresar su posición a través de los medios. "Yo no lo habría hecho en su lugar", dijo. Sin embargo, añadió que no teme que no sea posible afrontar la nueva temporada con Lewandowski tras estos incidentes. "Robert es un profesional de pies a cabeza, quiere jugar al fútbol", sostuvo el presidente del Bayern.