El bce empieza a debatir si los tipos deben bajar por debajo del nivel neutral, según fuentes

23 oct (Reuters) - Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo han empezado a debatir si es necesario bajar los tipos de interés lo suficiente como para empezar a estimular la economía, poniendo fin a años de restricción económica, según indican las conversaciones mantenidas esta semana con media docena de fuentes. El BCE ha recortado los tipos con rapidez este año, pero los dirigentes monetarios han dicho hasta ahora que el objetivo es un escenario neutral, en el que el banco central ni frena ni estimula el crecimiento con la esperanza de que esto mantenga estable la inflación. Aunque las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, subrayaron que aún faltaba mucho para llegar a un consenso, esto supone un cambio significativo en el debate sobre la política monetaria, que podría llevar al banco a recortar los tipos antes y en mayor medida de lo previsto. El cambio se conoce en un momento en que la suerte económica del bloque se deteriora rápidamente y la inflación está muy por debajo de las previsiones anteriores, lo que aumenta el riesgo de que el crecimiento de los precios no alcance el objetivo del BCE, como ocurrió durante casi una década antes de la pandemia.

Esto está llevando a algunos -un grupo aún pequeño pero creciente de responsables de política monetaria- a argumentar que el BCE se ha quedado rezagado y que serán necesarios recortes más profundos de lo que se pensaba para evitar que la inflación baje demasiado. También abogan por que el BCE revise sus orientaciones de política monetaria "reunión por reunión" y deje de hacer referencia a los tipos restrictivos como señal de que se está tomando en serio los riesgos a la baja.

"Creo que neutral no es suficiente", dijo una fuente con conocimiento directo de la discusión. "Todavía falta algún tiempo para esa decisión, pero la economía lleva dos años estancada y no hay recuperación a la vista". Gediminas Simkus, director del banco central lituano y miembro del consejo de Gobierno del BCE, ha sido uno de los primeros en hablar públicamente de este riesgo. "Si los procesos de desinflación se afianzan... es posible que los tipos sean más bajos que el nivel natural. Llevamos décadas así", dijo esta semana. "A veces se habla de 'neutral' para referirse a 'natural'." Un portavoz del BCE no quiso hacer comentarios.

INCERTIDUMBRE Una de las incertidumbres del debate es que el tipo neutral se considera inobservable, por lo que no hay consenso sobre cuál es.

"Si me preguntaran hoy: '¿Dónde está?', la respuesta honesta sería: 'No lo sé'", dijo esta semana la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Pero hay muchas estimaciones por ahí. El Fondo Monetario Internacional lo sitúa en el 2,5%, los observadores del BCE encuestados por el banco lo sitúan en torno al 2,25%, el personal del BCE cree que está cerca del 2% o justo por encima, y los precios del mercado sugieren que ahora está por debajo del 2%. Los responsables de la política monetaria consideran que la horquilla es aún mayor. La dificultad estriba en que la diferencia entre el máximo y el mínimo de estas horquillas podría ser de hasta tres recortes de tipos. Por el contrario, la estimación mediana del nivel "neutral" a largo plazo se sitúa en el 2,9% en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero existe una variación igualmente grande en torno a esta cifra y los responsables de política monetaria sostienen que a corto plazo la mediana también podría ser muy diferente. El argumento clave para recortar los tipos del BCE por debajo del nivel neutral es que el crecimiento económico es lento y la tan esperada recuperación no acaba de llegar. Esto significa que el BCE está restringiendo la economía mucho más de lo que pensaba y que los tipos altos están deprimiendo la demanda.

Sin este repunte del crecimiento, la inflación nacional también se ralentizará y el mercado laboral podría ablandarse rápidamente, lo que aumentaría la presión a la baja sobre los precios. Aunque Simkus es una rara voz que habla explícitamente de un posible recurso a los tipos subneutrales, otros dirigentes monetarios han venido advirtiendo del riesgo de que la inflación caiga demasiado.

El jefe del banco central portugués, Mario Centeno, lleva tiempo advirtiendo del riesgo de que la inflación baje demasiado. "Veo más riesgos de que la inflación no alcance el objetivo que de lo contrario, y la mayoría de los riesgos que vemos, los riesgos a la baja que vemos ahora mismo en nuestras proyecciones, son endógenos", dijo Centeno esta semana. El presidente del banco central francés, François Villeroy de Galhau, también afirmó que el BCE corre el riesgo de no alcanzar su objetivo. "Existe el riesgo de que la inflación se quede por debajo del objetivo, especialmente si el crecimiento sigue siendo bajo", dijo esta semana. "Podemos ver el esperado aterrizaje suave, pero no un mayor despegue". Ninguna de las fuentes abogó por mayores recortes de tipos en comparación con el ritmo actual del BCE de movimientos de 25 puntos básicos y dijeron que la decisión real de bajar por debajo del nivel neutral aún estaba a meses vista y que las perspectivas podrían cambiar para entonces.

