El bce empieza a enviar avisos de multa a los bancos que no cumplen las expectativas climáticas

NUEVA YORK, 24 sep (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha empezado a enviar notificaciones de multa a las entidades financieras que no cumplen sus expectativas, definidas hace tiempo, sobre la divulgación y gestión del riesgo climático, según dijo el martes a Reuters Irene Heemskerk, directora del centro de cambio climático del BCE.

El BCE lleva tiempo quejándose de que los bancos no cumplen sus expectativas de supervisión en materia climática y ha advertido de que habrá consecuencias financieras si se incumplen los plazos intermedios o su fecha objetivo de final de año.

"Ya hemos dicho que si los bancos no cumplen, no escatimaremos en medidas coercitivas", dijo Heemskerk en un evento de Reuters Newsmaker. "Algunos bancos no cumplieron este plazo provisional sobre la evaluación de la materialidad u otros (asuntos), y ya emitimos multas coercitivas".

Los pagos efectivos no entran en vigor inmediatamente, pero los bancos tendrán que pagar si incumplen sus plazos de subsanación, dijo Heemskerk.

"Y esa multa depende de sus ganancias, o del tamaño de su banco, por lo que podría ser bastante importante", dijo Heemskerk.

Nombrado a mediados de 2021, Heemskerk ha sido una figura clave en la definición y coordinación de los esfuerzos del BCE para hacer frente al cambio climático desde que los responsables de política monetaria aprobaron un plan de acción como parte de una revisión estratégica más amplia.

Aunque algunos de sus esfuerzos se han centrado en la política monetaria, el BCE se ha centrado principalmente en la supervisión bancaria, ya que supervisa a algo más de 100 de los mayores bancos de la zona del euro, integrada por 20 países.

Aunque los entidades crediticias han hecho progresos sustanciales, el BCE también ha expresado su frustración a lo largo de los años por la lentitud con que avanzaban, y el año pasado afirmó que los bancos que más hablaban de asuntos climáticos eran los que menos hacían.

Pero los riesgos para los bancos y para la economía en general son inmensos, dijo el BCE el martes en un artículo del Boletín Económico.

"Si el mundo sigue su actual trayectoria de emisiones y continúa ejerciendo una presión significativa sobre la biodiversidad (escenario adverso), las pérdidas para los bancos de la zona del euro podrían ser, de media, casi tres veces superiores a las que se registrarían en un escenario futuro alineado con París y eficiente en el uso de los recursos", señaló.

Según el BCE, las mayores pérdidas se producirían en Alemania, dada la dependencia de los niveles de biodiversidad de los sectores económicos más fuertes del país. (Información de Dan Burns; escrito por Balazs Koranyi; edición de Paul Simao; editado en español por Mireia Merino)

