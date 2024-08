El bce podría tener que volver a bajar los tipos en septiembre, según rehn

NUEVA YORK, 20 ago (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) podría tener que volver a recortar los tipos de interés en septiembre dada la persistente debilidad económica, dijo el lunes el gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn. El BCE fue uno de los primeros grandes bancos centrales del mundo en recortar los tipos de interés en junio, revirtiendo parcialmente una serie récord de subidas, pero mantuvo los tipos estables en julio y no dio señales firmes sobre su próxima reunión del 12 de septiembre. Con cada vez más datos sobre los precios y la salud de la economía, Rehn se ha convertido en uno de los primeros miembros del Consejo de Gobierno del BCE, compuesto por 26 miembros, en ofrecer una opinión sobre el rumbo a seguir. "El reciente aumento de los riesgos de crecimiento negativo en la zona del euro ha reforzado los argumentos a favor de un recorte de los tipos en la próxima reunión de política monetaria del BCE en septiembre, siempre que la desinflación esté realmente en marcha", dijo Rehn en un discurso ante la Cámara de Comercio Euroamericana en Nueva York. Los mercados ven un 90% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos del tipo de depósito, hasta el 3,5%, en septiembre, y prevén al menos un movimiento más antes de fin de año. Rehn afirmó que la recuperación de la economía de la eurozona, esperada desde hace tiempo, no era un hecho y que los responsables de política monetaria debían estar preparados para distintos escenarios. "Las malas noticias se refieren a las perspectivas de crecimiento: no hay signos claros de recuperación en el sector manufacturero", dijo Rehn. "También debemos considerar que la ralentización de la producción industrial puede no ser tan temporal como se suponía".

Rehn se mostró más optimista respecto a la inflación, pero advirtió de que no será fácil que el crecimiento de los precios vuelva al objetivo del 2% fijado por el BCE.

"Es probable que el camino hacia el objetivo a medio plazo del BCE del 2% siga siendo accidentado este año", añadió Rehn.

No obstante, aunque aún existan riesgos para el crecimiento de los precios, el BCE ha realizado progresos considerables, afirmó Rehn. (Reporte de Michael Derby; escrito por Balazs Koranyi; edición de Chris Reese y Sandra Maler; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

