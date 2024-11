El boj ve progresos en la inflación salarial y mantiene la subida de tipos de diciembre sobre la mesa

Por Leika Kihara

NAGOYA, 18 nov (Reuters) - El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que la economía estaba avanzando hacia una inflación sostenida impulsada por los salarios y advirtió del peligro de mantener los costes de los préstamos demasiado bajos, dejando abierta la posibilidad de otra subida de los tipos de interés ya el mes que viene.

Como señal de que es probable que el Banco de Japón vuelva a subir los tipos pronto, Ueda afirmó que el banco debe reducir el estímulo de forma oportuna, ya que mantener los tipos de interés reales bajos durante demasiado tiempo podría acelerar la inflación más de lo esperado. Los mercados estuvieron muy atentos a los comentarios del gobernador el lunes, que fueron los primeros sobre política monetaria desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre. También dijo que el banco central no esperaría necesariamente a que los riesgos externos, como la incertidumbre sobre la política económica de Trump, se desvanezcan por completo antes de volver a subir los tipos. "Hay numerosas incertidumbres que tenemos que escrutar. Pero eso no significa que vayamos a esperar a que se despejen todas. Decidiremos la política teniendo en cuenta los datos y la información disponibles en el momento de cada reunión", dijo Ueda en una rueda de prensa el lunes. "Estamos viendo progresos en el frente local", añadió Ueda, señalando los crecientes indicios de que las subidas salariales continuarán y empujarán a las empresas a subir los precios no sólo de los bienes, sino también de los servicios.

No obstante, ofreció pocas pistas sobre si el Banco de Japón subirá los tipos en diciembre, decepcionando a los operadores que apostaban a que el gobernador podría dejar caer pistas más claras sobre un cambio de política monetaria el próximo mes. "El momento en el que ajustaremos el grado de nuestro apoyo monetario dependerá de las perspectivas económicas, financieras y de precios", dijo el gobernador en un discurso ante líderes empresariales en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón. (Información de Leika Kihara; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters