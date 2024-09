El británico paul marshall compra la revista the spectator

Por Paul Sandle

LONDRES, 10 sep (Reuters) - El fundador de un fondo de cobertura británico, Paul Marshall, compró la revista política The Spectator por 100 millones de libras esterlinas (131 millones de dólares), según informó el martes el vendedor, RedBird IMI.

La publicación, influyente en los círculos conservadores y editado anteriormente por el ex primer ministro Boris Johnson, se puso a la venta junto con The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph en junio, después de que Reino Unido impidiera a RedBird IMI, respaldada por Abu Dabi, ser su propietaria.

Marshall, director de inversiones del fondo de cobertura global Marshall Wace, compró la revista a través de su vehículo Old Queen Street Media (OQS), que ya posee la revista online UnHerd. También es patrocinador del canal de televisión de derechas GB News.

"Como lector de The Spectator desde hace muchos años, estoy encantado de que pase a formar parte de OQS", declaró. "El plan es que OQS haga buena la inversión previa en una de las grandes cabeceras mundiales. Estoy seguro de que OQS será un buen custodio, basándose en los valores y la exitosa trayectoria de The Spectator".

OQS dijo que UnHerd y The Spectator permanecerán totalmente separadas, con estructuras editoriales y de gobierno independientes.

RedBird IMI también afirmó que The Telegraph había recibido un gran interés por parte de licitadores de todo el mundo. La segunda ronda de ofertas está prevista para finales de este mes.

Jeff Zucker, presidente ejecutivo de RedBird IMI, indicó que el objetivo del grupo era encontrar un comprador viable para The Spectator y completar una transacción que tuviera mucho sentido desde el punto de vista económico.

"Nos comprometimos a actuar con rapidez y aprovechar la solidez del activo y el gran interés de un mercado ansioso", dijo en un comunicado. "Hemos logrado todo eso con OQS Media y esperamos tener el mismo éxito mientras buscamos un comprador para el Telegraph Media Group".

