El camino de españa hacia el éxito pasa por el juego bonito, dice dt

Por Fernando Kallas

MUNICH, Alemania, 8 jul (Reuters) - La selección española se mantendrá fiel a su identidad, que es jugar un fútbol entretenido, en su semifinal de la Eurocopa contra Francia, dijo el lunes el entrenador Luis de la Fuente.

Mientras que España ha mostrado un gran nivel en sus cinco victorias consecutivas en Alemania, Francia ha sido criticada por los aficionados y los expertos por sus actuaciones poco impresionantes y ha llegado a semifinales sin marcar un gol de jugada.

De la Fuente dijo que no cree que ver a Francia sea "aburrido", pero reconoció que España tiene un enfoque diferente del juego bajo su dirección.

"Tratas de plantear partidos que te ayuden a ganar. Nuestro modelo se acerca al de un espectáculo bonito. Somos un equipo muy vistoso, pero aquí se trata de ganar. Hay que ser vistosos, pero también práctico", dijo el DT en rueda de prensa antes del choque del martes.

"Tenemos por delante una oportunidad fantástica. Hemos hecho muchos méritos para estar aquí. Esto, como contra Alemania, podría ser una final. Son partidos de detalles y de cometer pocos errores. Nos hemos ganado una oportunidad histórica", remarcó.

De la Fuente dijo admirar el juego de sus rivales, pese a que hasta ahora los subcampeones mundiales no hayan mostrado su mejor cara.

"Lo que valoro y analizo es el potencial. Y es excepcional, fantástico. Tiene jugadores de nivel altísimo y un colectivo muy bueno. Yo siempre me divierto con el fútbol. A mí no me aburre. Tenemos estilos diferentes", señaló.

De la Fuente no podrá contar con tres jugadores clave: los suspendidos defensas Dani Carvajal y Robin Le Normand, y el centrocampista Pedri, que se perderá el resto de la Eurocopa por una lesión de rodilla.

Los jugadores han tenido un periodo limitado para recuperarse tras su agotadora victoria en la prórroga contra la anfitriona Alemania en cuartos de final.

"Estamos recuperando bien. El inconveniente es el poco tiempo de recuperación que tenemos todos los que estamos aquí. Pero los futbolistas están acostumbrados con los nuevos métodos. Vamos a ver cómo estamos mañana, pero la motivación es superior a todo lo físico", explicó.

"Estamos preparados. Francia me parece un equipo muy fuerte físicamente pero sabemos cómo combatirlos con nuestras virtudes, que son otras", agregó. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)

Reuters