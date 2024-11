El candidato presidencial rumano de extrema derecha dice que no quiere salir de la otan

BUCAREST, 27 nov (Reuters) - Calin Georgescu, el político de extrema derecha que se impuso de forma inesperada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía, negó que quiera abandonar la OTAN y la Unión Europea, en lo que parece una marcha atrás en algunas de sus posiciones en medio de las protestas por su victoria.

El político independiente de derechas, de 62 años, que antes de la primera vuelta había obtenido unos resultados de un solo dígito, se alzó con una sorprendente victoria que suscitó dudas sobre cómo había sido posible tal sorpresa.

Ahora se enfrentará a la centrista Elena Lasconi en una segunda vuelta el 8 de diciembre. Georgescu obtuvo la mayoría de los votos entre los jóvenes y los rumanos residentes en el extranjero, y su campaña estuvo muy impulsada por TikTok.

Cientos de manifestantes tomaron las calles de Bucarest el martes por la noche, coreando: "No a Putin, no al miedo, Europa es nuestra madre" y "Los jóvenes os pedimos que no votéis a un dictador". También se celebraron protestas en otras grandes ciudades.

Georgescu elogió con anterioridad a políticos fascistas rumanos de la década de 1930 como héroes nacionales y mártires, criticó a la OTAN y la posición proUcrania de Rumanía, y dijo que el país debe llegar a acuerdos y no desafiar a Rusia.

No obstante, en una transmisión en Facebook el martes por la noche, dijo: "No quiero abandonar la OTAN, no quiero abandonar la Unión Europea. Lo que quiero, sin embargo, es adoptar una postura, no arrodillarme allí, no aceptarlo todo. Como he dicho, debemos hacer todo lo que esté en nuestro interés nacional".

El Consejo Nacional Audiovisual de Rumanía pidió el martes a la Comisión Europea que investigue el papel desempeñado por TikTok en la votación, debido a lo que calificó de "sospechas de manipulación de la opinión pública".

El vicepresidente del Consejo, Valentin-Alexandru Jucan, dijo que creía que los algoritmos de la plataforma habían amplificado el material favorable a un único candidato y que había faltado transparencia sobre quién patrocinaba el contenido electoral.

