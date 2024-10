El capitán inglés Harry Kane, tocado, no será titular contra Grecia

El seleccionador interino de Inglaterra, Lee Carsley, anunció este miércoles que el capitán del equipo Harry Kane no será titular ante Grecia el jueves en un duelo de la Liga de Naciones.

"Harry se recupera de una lesión, un pequeño golpe. No tomaremos riesgos. No lo excluimos completamente del partido, pero no será titular", señaló el seleccionador.

Kane se lesionó el pasado fin de semana en el empate 3-3 del Bayern Múnich ante el Eintracht Fráncfort en la Bundesliga.

El delantero de 31 años no se ha entrenado con el grupo desde el comienzo de la concentración el lunes.

"Espero que esté preparado para participar en el partido del domingo contra Finlandia, veremos. No creo que no tengamos que precipitar", añadió.

