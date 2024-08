El chino liu se adjudica el oro en la categoría masculina de halterofilia de 102 kilos

Por Angelica Medina

PARÍS, 10 ago (Reuters) - El campeón del mundo chino Liu Huanhua realizó una magnífica actuación para ganar el título de halterofilia de 102 kg con un total de 406 kg en los Juegos de París el sábado. Liu levantó unos impresionantes 186 kg en snatch para colocarse en una buena posición, mientras el armenio Garik Karapetyan igualó la marca en su tercer intento y presionó al levantador chino. Sin embargo, Liu, de 22 años, salió con fuerza con un clean and jerk de 220 kg en su primer intento. Más tarde levantó ocho kilos más, pero fueron invalidados por una extensión incorrecta del brazo. Liu trató entonces de batir su récord mundial de 413 kg, establecido en la Copa del Mundo de Phuket (Tailandia) en abril, ante los aplausos del público que acudió al recinto de la Expo de París. A pesar de estirar todos sus tendones no pudo sujetar la barra por encima de su cabeza para el jerk y la dejó caer. Akbar Djuraev, de Uzbekistán, se hizo con la plata, con un total de 404 kg, después de haber realizado su primer clean and jerk con 219 kg. El bielorruso Yauheni Tsikhantsou, que competía como atleta neutral, ganó el bronce con 402 kg. La clase masculina de 102 kg es una nueva categoría olímpica para París, después de que la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por su sigla en inglés) reorganizara el programa tras los Juegos de Tokio. (Reportaje de Angelica Medina; Editado en español por Héctor Espinoza)

