El cineasta david lynch piensa en el retiro tras haber sido diagnosticado con enfisema

Por Danielle Broadway

Los ángeles, eeuu, 5 ago (reuters) - el creador de "twin peaks", david lynch, dijo que lo más probable es que se retire de la actividad cinematográfica debido a un diagnóstico de enfisema, una enfermedad pulmonar sin cura conocida.

El cineasta estadounidense, de 78 años, dijo en una entrevista para la portada de septiembre de la revista Sight and Sound que ya no puede salir de casa, pues teme contraer el COVID-19, lo que amenazaría aún más su salud.

"He contraído un enfisema de tanto fumar, y por eso estoy confinado en casa, me guste o no (...) Y ahora, debido al COVID, sería muy malo para mí enfermar, incluso con un resfriado", dijo Lynch a la revista británica.

El cineasta de "Erasehead" y "El hombre elefante" también mencionó que sólo puede caminar una corta distancia antes de quedarse sin oxígeno.

Un representante de Lynch no respondió a la solicitud de comentarios.

Es poco probable que Lynch vuelva a dirigir en persona, pero mencionó la posibilidad de hacerlo a distancia.

"Realmente lo odiaría", añadió, admitiendo que dirigir virtualmente no sería deseable. (Reporte de Danielle Broadway; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters