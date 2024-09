El defensa francés Raphaël Varane anuncia su retirada

El futbolista Raphaël Varane, defensa en la selección de Francia ganadora del Mundial 2018, anunció este miércoles su retirada, a los 31 años.

"Me he caído y me he levantado mil veces. Esta vez es el momento de parar y colgar las botas después de mi último partido, con el que me llevé un trofeo en Wembley", escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram, refiriéndose a la victoria con el Manchester United en la Copa de Inglaterra la pasada primavera.

Este verano fichó por el Como italiano, con el que apenas disputó un partido.

cyj/nip/avl/es

AFP