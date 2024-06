El Departamento de Defensa de los Estados Unidos adjudica a Sintavia un contrato para el desarrollo de la tecnología hipersónica

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2024--

Sintavia, LLC, el primer fabricante mundial de componentes aeroespaciales con tecnología totalmente digital, anuncia que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le ha adjudicado un contrato para el desarrollo de componentes de propulsión hipersónica de fabricación aditiva. La adjudicación, que forma parte del proyecto Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics (“GAMMA-H”), contratado a través del acuerdo OTA S²MARTS gestionado por National Security Technology Accelerator (NSTXL), se adjudicó en parte a Sintavia para desarrollar y probar los sólidos procesos operativos y de calidad necesarios para diseñar y fabricar los componentes de precisión críticos que requiere el vuelo hipersónico. Al validar estos procesos de forma específica con respecto a los componentes de propulsión hipersónica, los esfuerzos de Sintavia en el marco de GAMMA-H podrán utilizarse en toda la creciente base de la industria hipersónica. Está previsto que el contrato se prolongue hasta 2025.

“La adjudicación para el proyecto GAMMA-H representa un importante paso adelante en el desarrollo y la formalización de procesos estándar de fabricación aditiva que puedan utilizarse en todo el sector para la producción hipersónica”, declaró Brian R. Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. “Como líder de la industria en esta iniciativa, Sintavia se encuentra en una posición única para trabajar con el proyecto GAMMA-H y desarrollar y validar con éxito estos procesos. Agradecemos al equipo de GAMMA-H su confianza en Sintavia en relación con este imperativo de seguridad nacional absolutamente crítico”.

Anunciado en octubre de 2023 con un presupuesto de 106,7 millones de dólares, el proyecto GAMMA-H es un esfuerzo conjunto entre la Office of Secretary of Defense ManTech y el Naval Surface Warfare Center, Crane Division. Además de la adjudicación directa de GAMMA-H, Sintavia apoya otras acciones también financiadas por el proyecto GAMMA-H.

Acerca de Sintavia

Sintavia es el primer fabricante de componentes aeroespaciales y de defensa totalmente digital del mundo. Una empresa que utiliza el diseño generativo para simular, fabricar de forma aditiva, posprocesar, probar y certificar una nueva generación de componentes mecánicos complejos para integradores de sistemas líderes y fabricantes de equipos originales (OEM) de plataformas en todo el mundo. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, está comprometida con las normas de calidad más exigentes del sector y cuenta con numerosas acreditaciones Nadcap y otras de carácter aeroespacial, así como varios reconocimientos de clientes proveedores. Para más información, visite http://www.sintavia.com.

