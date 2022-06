El Destino Se Cumple en la Gigantesca Actualización de Verano de MapleStory en Dos Partes Destiny: Remastered y Destiny: Homecoming

Los ángeles--(business wire)--jun. 7, 2022--

Maplestory, mmorpg 2d de desplazamiento lateral gratuito original de nexon con un estilo de juego agresivamente lindo, anuncia la primera de su actualización de verano de dos partes, “destiny: remastered”, aterriza en el juego el 15 de junio, repleto de eventos especiales, una renovación de todos los trabajos de explorer, ¡además de un paquete de regalo por preinscribirse antes del 13 de junio!

Eventos especiales ¡el verano simplemente no sería verano en maplestory sin algunos eventos especiales en el juego! es hora de la temporada de música y majestuosidad, ya que la nueva amiga stella viene a experimentar maple world de primera mano. hay una gran cantidad de recompensas para coleccionar durante las noches musicales de verano de starlight symphony, además del regreso de tera burning plus y burning world. además de todo eso, prerregistre un personaje (que debe tener el nivel 61 o superior) antes de las 11 a. m., hora de verano de la región del pacífico (pacific daylight time, pdt) del 13 de junio para obtener un paquete de regalo especial de destiny que incluye mascotas de lil symphony, angelic alphabet damage skin (piel dañada por el alfabeto angélico), un montón de melody coins (monedas de melodía) para empezar a jugar a starlight symphony y un traje de magician of the sacred forest (mago del bosque sagrado).

Renovación de exploradores la clase de personajes explorer (explorador) en maplestory ha sido el pilar del juego durante los últimos diecisiete años. estos 14 trabajos únicos de explorer están recibiendo una revisión completa de las animaciones, habilidades mejoradas, nuevos segmentos de la historia y mucho más.

La renovación del Explorer beneficia a los siguientes personajes:

Mejoras en abundancia en la actualización de “destiny: remastered”, se han incorporado mejoras adicionales, nuevos accesorios para los jefes y dificultades para los mismos, para que todos puedan disfrutar de una mejor experiencia en maple:

Adelanto de la bean brigade (brigada de frijoles) en “destiny: remastered” los miembros del programa creador de contenido de maplestory, bean brigade, estarán saltando a los servidores de prueba temprano a partir de hoy para darle a maplers un adelanto de todos los emocionantes cambios y actualizaciones que llegarán a “destiny: remastered”. siga las instrucciones de la página dedicada de twitch de bean brigade del 7 al 10 de junio.

Actualización de verano segunda parte por último, pero no menos importante, la segunda parte de la actualización de verano: “destiny: homecoming”, llega el 20 de julio con una función de propiedad completamente nueva que permite a los maplers comprar y decorar su propia casa. muestre su exquisito gusto y estilo de decoración del hogar, y sea la envidia de todos los demás propietarios de maple world. también en la segunda parte, el vigilante kalos espera en lo alto de karote, la torre interminable. ¡gane en la batalla contra este formidable jefe para obtener un nuevo conjunto de equipo eterno!

¡Tome su protector solar y eche un vistazo a todo lo que hay que hacer en MapleStory este verano!

