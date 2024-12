El diario británico the guardian vende the observer a tortoise media

Por Paul Sandle

LONDRES, 6 dic (Reuters) - El diario británico The Guardian anunció el viernes que acordó la venta de The Observer a la empresa Tortoise Media, que indicó que pretende superar la oposición de su plantilla prometiendo revivir el dominical más antiguo del mundo como una voz fuerte del periodismo liberal.

Tortoise, fundada hace cinco años por el exjefe de la BBC News James Harding para centrarse en "noticias más lentas y sabias", dijo que recaudó 25 millones de libras esterlinas (32 millones de dólares) para invertir en el periódico.

The Observer, de centroizquierda, se publicó por primera vez en 1791, es uno de los periódicos más conocidos de Reino Unido, con colaboradores históricos como George Orwell, autor de "1984".

Fue adquirido por Guardian Media Group (GMG) en 1993, cuando se convirtió en cabecera hermana del diario The Guardian. The Observer no tiene una identidad propia en Internet, ya que todo su contenido se publica en el popular sitio de The Guardian.

Los periodistas de ambas publicaciones se opusieron a la venta y organizaron una huelga de 48 horas esta semana en señal de protesta. El Sindicato Nacional de Periodistas, que organizó la huelga, manifestó su preocupación por "la sostenibilidad del periodismo de The Observer si se vende a un emprendimiento no rentable como Tortoise".

Según el acuerdo, el propietario de GMG, el Scott Trust, de 1.300 millones de libras, adquirirá una participación minoritaria en Tortoise.

Katharine Viner, redactora jefe de Guardian News & Media, reconoció la inquietud que provocó la venta en el personal de The Observer, pero aseguró que confía en que el acuerdo sea el mejor camino posible para sus periodistas y lectores.

"Es un modelo en el que se invertirá en periodismo y periodistas, que consagra los valores del Scott Trust en el futuro de The Observer y que protege la capacidad de The Observer y The Guardian para seguir produciendo un periodismo liberal y de confianza", afirmó en un comunicado.

