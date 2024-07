El diario sensacionalista the sun de murdoch apoya a los laboristas en las elecciones británicas

LONDRES, 3 jul (Reuters) - El diario sensacionalista británico The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, apoyó el miércoles al Partido Laborista y a su líder, Keir Starmer, un día antes de las elecciones nacionales.

Los británicos votarán el jueves en unas elecciones que, según los sondeos, llevarán a los laboristas al poder y pondrán fin a 14 años de gobiernos conservadores.

"Es hora de un cambio", afirmó The Sun en un editorial publicado en Internet. "El problema insalvable al que se enfrentan (los conservadores) es que -en el transcurso de 14 años, a menudo caóticos- se han convertido en una chusma dividida, más interesada en luchar entre sí que en dirigir el país".

No obstante, añadió que "todavía hay muchas dudas sobre los laboristas (...) Pero, al arrastrar a su partido de vuelta al centro de la política británica por primera vez desde que Tony Blair estaba en el número 10, Sir Keir se ha ganado el derecho a tomar las riendas".

El periódico se une así al Financial Times y The Sunday Times en su apoyo al opositor Partido Laborista.

El Daily Mirror y The Guardian también han apoyado a los laboristas, mientras que el Daily Mail y el Daily Telegraph han respaldado a los conservadores. The Economist, un semanario favorable a los negocios, respalda a los laboristas.

The Sun es uno de los periódicos británicos más vendidos y tiene un historial de apoyo a los ganadores de las elecciones.

El tabloide, que es parte del imperio mediático News Corp de Rupert Murdoch, se hizo famoso en 1992 con el célebre "It was The Sun wot won it" ("Fue The Sun el que ganó"), afirmando que su apoyo convenció a 10 millones de electores para que respaldaran a los conservadores de John Major en una inesperada victoria electoral.

El diario cambió su apoyo a los laboristas antes de que Blair llevara al partido a la primera de sus tres victorias electorales sucesivas en 1997. En 2009, The Sun se apartó del Partido Laborista tras más de una década de apoyo y desde entonces apoya a los conservadores. (Reporte de Sarah Young; escrito por Kylie MacLellan y Sachin Ravikumar; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters