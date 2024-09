El director de 'truman show', peter weir, gana un premio y pide a los cineastas que se desconecten

Por Crispian Balmer

VENECIA, 2 sep (Reuters) - Peter Weir, el director australiano de "The Truman Show", "Gallipoli" y "Dead Poets Society", recibió el lunes el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Venecia y aconsejó a los jóvenes cineastas que se desconecten para salir adelante.

De 80 años, Weir logró su éxito internacional con el clásico de arte de 1975 "Picnic at Hanging Rock", antes de pasar a trabajar en Hollywood, haciendo "Witness", protagonizada por Harrison Ford, "Green Card", con Andie MacDowell, y otros éxitos.

Recibió un premio Oscar honorífico en 2022 y confirmó a principios de este año que se retiraba de la dirección. En declaraciones a periodistas en Venecia, dijo que los aspirantes a directores necesitaban volver a lo básico y escapar del ruido de la vida moderna.

"Para empezar, diría que ni siquiera tomen una cámara. Tomaría un lápiz y un papel (...) Practicaría como en un gimnasio, ejercitando aquí, no los músculos, sino los músculos mentales. Somos capaces de cosas extraordinarias aquí", dijo en una conferencia de prensa, apuntando a su cabeza.

"Desconéctate, aléjate de tanta información, ve a algún lugar tranquilo, al campo, ve a trabajar en un barco mercante".

A pesar de sus consejos, Weir dijo que no quería ser mentor de directores aspirantes. "No, debería ser algo solitario. Es un camino solitario. Hay que recorrerlo solo".

Para honrar a Weir, Venecia proyectó su película de 2003, la épica marinera "Master and Commander: The Far Side of the World", con Russell Crowe en el papel principal.

Dijo que los productores originalmente querían hacer una secuela, pero descartaron el plan porque la película no tuvo un buen desempeño en taquilla, una decisión que fue un alivio para Weir.

"Siempre tuve la esperanza de que no hubiera secuelas ni remakes. Me gustaba seguir adelante. No quería repetirme nunca", afirmó.

Weir dijo que inicialmente había pensado en ser actor, antes de decidir que le iba mejor detrás de la cámara. Sin embargo, admitió que su corazón estaba en la música.

"Cambiaría la dirección por la composición", dijo. (Reporte de Crispian Balmer; editado por Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters