El director de una agencia de la onu pide una tregua temporal en el norte de gaza

EL CAIRO, 21 oct (Reuters) - La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) pidió el martes una tregua temporal para permitir que la población abandone varias zonas del norte de Gaza, mientras las autoridades sanitarias afirman que se están quedando sin suministros para tratar a los pacientes heridos en una ofensiva israelí que dura ya tres semanas. Philippe Lazzarini, director de UNRWA, declaró que la situación humanitaria había llegado a un punto crítico, con cadáveres abandonados en las carreteras o enterrados bajo los escombros. "En el norte de Gaza, la gente solo está a la espera de la muerte", dijo en un comunicado en la red social X. "Se sienten abandonados, sin esperanza y solos".

"Pido una tregua inmediata, aunque sea de unas horas, para permitir el paso seguro de la ayuda humanitaria a las familias que deseen abandonar la zona y llegar a lugares más seguros", añadió. El llamamiento se produjo mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegaba a Israel en busca de vías para reavivar los intentos de alcanzar un alto el fuego en Gaza, tras la muerte del exdirigente de Hamás Yahya Sinwar a manos del ejército israelí hace casi una semana.

Washington ha pedido a Israel que permita la entrada de más suministros humanitarios en el norte de Gaza, e Israel afirma que ha permitido la entrada de decenas de camiones de ayuda, además de facilitar el lanzamiento de suministros desde el aire, pero las autoridades sanitarias palestinas afirman que no les ha llegado ninguna ayuda y que la situación es extremadamente difícil.

El martes, las autoridades sanitarias afirmaron que las fuerzas israelíes habían matado a más de 20 personas. Las autoridades sanitarias palestinas y el servicio civil de emergencias dijeron que decenas de cadáveres de personas muertas por fuego israelí estaban esparcidos por las carreteras y bajo los escombros. Los equipos de rescate no podían llegar hasta ellos debido a los continuos ataques, dijeron. "Muchos heridos han muerto ante nuestros ojos y no hemos podido hacer nada por ellos", afirmó Munir al-Bursh, director del Ministerio de Sanidad de Gaza, que se encuentra actualmente en el norte de Gaza. "Los hospitales también se quedaron sin ataúdes para preparar a los muertos y hemos pedido a la gente que done las telas que tenga en casa", dijo en un comunicado. El ejército israelí, que lanzó este mes una ofensiva contra los combatientes de Hamás que resisten en la cercana ciudad de Yabalia, dice que está evacuando a la población por las rutas designadas y que ha filtrado a decenas de combatientes entre los civiles que se dirigen al sur. Varios drones israelíes sobrevolaron la zona pidiendo a los palestinos que evacuaran los alrededores de la ciudad de Beit Lahiya, próxima a la línea fronteriza donde comenzó a principios de mes una ofensiva que se inició en torno a la cercana zona de Yabalia, al sur.

Muchos palestinos temen que la evacuación de los pueblos del norte forme parte de un plan israelí para despejar la zona de su población y crear una zona tampón que permita a Israel controlar Gaza después de la guerra. El ejército niega que las evacuaciones formen parte de un plan más amplio y afirma que traslada a la población para separarla de los combatientes de Hamás, pero el panorama estratégico más amplio sigue sin estar claro desde que la muerte de Sinwar supuso la eliminación de uno de los principales obstáculos de Israel. El ejército israelí ha desmantelado túneles y otras infraestructuras en Beit Lahiya y, según la población local, los combates parecen limitarse a ataques de pequeños grupos de combatientes de Hamás que se dan a la fuga, "no a luchas reales o combates igualados", dijo un palestino de la zona a través de WhatsApp.

Los brazos armados de Hamás y la Yihad Islámica dijeron que habían atacado a las fuerzas con cohetes antitanque y fuego de mortero.

El número de muertos en la operación israelí en Gaza se acerca a los 43.000, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad publicadas el martes, y el enclave yace en ruinas. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes están desplazados, muchos en refugios improvisados.

La operación israelí comenzó tras el ataque de hombres armados dirigidos por Hamás que arrasaron las comunidades de la Franja de Gaza en octubre de 2023, en las que mataron a unas 1.200 personas y tomaron a 251 como rehenes para llevarlas a Gaza.

